edición general
2 meneos
115 clics
Que el iPhone 17 naranja "cósmico" se vuelve rosa: "Es por la oxidación"

Que el iPhone 17 naranja "cósmico" se vuelve rosa: "Es por la oxidación"

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de publicaciones y vídeos que aseguran mostrar un curioso fenómeno: un iPhone 17 Pro Max de color naranja que, con el paso del tiempo, cambia lentamente a un tono rosado, similar al del oro rosa. Las imágenes, que se han hecho virales en plataformas como X (Twitter), TikTok e Instagram, muestran dispositivos con bordes rosados y una trasera que conserva su color original, despertando tanto la curiosidad como la duda entre los usuarios.

| etiquetas: apple , iphone
2 0 4 K 2 tecnología
14 comentarios
2 0 4 K 2 tecnología
#5 chocoleches *
No es para tanto, sólo te tiene que durar un año hasta que compres el 18.

Esto sólo os preocupa a los pobretones que compráis Xiaomis de ciento y pico euros y que os tienen que durar mínimo seis años.
Escrito desde un xiaomi 11 :troll:
2 K 29
#9 JavierLaig
#5 Bueno, en realidad los Iphone suelen tener una vida util más larga, están muy demandados de segunda mano. Y yo me beneficio de comprar Android con solo un año de uso a buen precio.
0 K 9
#11 Perrota *
#5 Pues aquí uno con un iPhone 13 Pro del 2021 con batería recién cambiada y con actualizaciones hasta al menos 2028 viendo a los Android de mis amigos ir desfilando a mejor vida.
0 K 10
#13 fingulod
#11 ¿Cuanto pagaste por ese móvil y cuanto por el cambio de batería?

Mi Android costó 325€ en 2022. Creo que no voy a gastar ni la mitad de lo que has pagado en ese mismo espacio de tiempo.
1 K 14
Macadam #4 Macadam
Cuántas features por descubrir
0 K 18
Ferran #3 Ferran
no se ha demostrado que esté ocurriendo realmente… pero vamos con ello :palm:
0 K 14
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Es lo que tienen los teléfonos baratos...
0 K 10
#2 Katos
Dios mio qué vamos a hacer!!!!
0 K 9
#6 malditopendejo
Le acabará pasando igual a Trump?
0 K 7
Don_Pixote #8 Don_Pixote
Evoluciona de cani a hortera
0 K 7
vilgeits #1 vilgeits
Da igual, con la ifunda que hay que poner para que no se ralle no se verá el color. Es lo bueno de apple.
0 K 7
#7 EISev
#1 para que no se raye

O piensas llevarlo en uno de estos  media
0 K 15
Ludovicio #12 Ludovicio
#7 Criticas una falta de ortografía e ignoras, en tu respuesta, mayúsculas y signos de puntuación.

xD

Sin actitud.
0 K 11
#14 sliana
#1 me recuerda al nexus 5 rojo que se compro un colega. con la funda puesta solo se veia algo de rojo en el auricular, de casualidad. no se si llego a pagar mas por la tonteria.
0 K 7

menéame