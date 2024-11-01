Que el iPhone 17 naranja "cósmico" se vuelve rosa: "Es por la oxidación"

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de publicaciones y vídeos que aseguran mostrar un curioso fenómeno: un iPhone 17 Pro Max de color naranja que, con el paso del tiempo, cambia lentamente a un tono rosado, similar al del oro rosa. Las imágenes, que se han hecho virales en plataformas como X (Twitter), TikTok e Instagram, muestran dispositivos con bordes rosados y una trasera que conserva su color original, despertando tanto la curiosidad como la duda entre los usuarios.