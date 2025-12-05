edición general
Investigan si el virus de la peste porcina africana detectado en Cataluña salió de un laboratorio

Investigan si el virus de la peste porcina africana detectado en Cataluña salió de un laboratorio

Según un nuevo informe, el origen del virus podría no estar ni en animales ni en productos de origen animal, sino de un laboratorio, tal y como recoge un comunicado del Ministerio de Agricultura

Torrezzno #4 Torrezzno
De la sopa de muercielago al bocadillo infectado.
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Entonces es terrorismo biologico. Habra que empezar a bombardear lanchas.
#7 pandasucks
Muuuultipase!
Kmisetas #3 Kmisetas
Porcina africana? Ojo, otra trampa de strikes.
alcama #1 alcama
¿ Lo del bocadillo no coló?
camvalf #6 camvalf
#1 Pero salio en un bocadillo :troll:
