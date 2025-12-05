·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5772
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
7863
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
4592
clics
Menéame cumple 20 años
3136
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
4482
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
más votadas
1215
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
944
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
752
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
780
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
427
Un documento interno alertó de que la dirección del Hospital de Torrejón elegía pacientes por “rentabilidad económica”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
39
clics
Investigan si el virus de la peste porcina africana detectado en Cataluña salió de un laboratorio
Según un nuevo informe, el origen del virus podría no estar ni en animales ni en productos de origen animal, sino de un laboratorio, tal y como recoge un comunicado del Ministerio de Agricultura
|
etiquetas
:
ppa
,
cataluña
4
1
2
K
31
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
2
K
31
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Torrezzno
De la sopa de muercielago al bocadillo infectado.
0
K
20
#2
capitan__nemo
Entonces es terrorismo biologico. Habra que empezar a bombardear lanchas.
0
K
18
#5
MiguelDeUnamano
#0
Es duplicada
www.meneame.net/story/agricultura-abre-investigacion-saber-virus-peste
0
K
15
#7
pandasucks
Muuuultipase!
0
K
9
#3
Kmisetas
Porcina africana? Ojo, otra trampa de strikes.
0
K
7
#1
alcama
¿ Lo del bocadillo no coló?
0
K
6
#6
camvalf
#1
Pero salio en un bocadillo
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/agricultura-abre-investigacion-saber-virus-peste