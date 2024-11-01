Investigan como violencia machista el incendio con tres mujeres muertas en Miranda tras entregarse el presunto autor

Un hombre ha sido detenido esta mañana en Miranda de Ebro, en Burgos, por su posible relación con el incendio anoche en un edificio en la localidad, que según los investigadores ha sido provocado, y en el que han muerto tres mujeres por inhalación de humo, con otros diez intoxicados, ninguno grave.
| etiquetas: violencia machista , incendio , 3 mujeres , miranda de ebro , burgos
Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.
Victimario (presuntamente) => Hombre
Automáticamente Administración y medios => Violencia machista.