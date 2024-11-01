edición general
Investigan como violencia machista el incendio con tres mujeres muertas en Miranda tras entregarse el presunto autor

Un hombre ha sido detenido esta mañana en Miranda de Ebro, en Burgos, por su posible relación con el incendio anoche en un edificio en la localidad, que según los investigadores ha sido provocado, y en el que han muerto tres mujeres por inhalación de humo, con otros diez intoxicados, ninguno grave.

KoLoRo #8 KoLoRo
#6 Bueno, algunos quieren la verdad y otros inflar las estadisticas... como ese "hombre" conociera, por descuido a cualquiera de dentro de dicho edificio, se catalogara como violencia machista, aun que tenga un trastorno del 99%, al tiempo.

freeclimb #2 freeclimb
El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de las cuales falleció dada la gravedad de sus heridas.

Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Hay que ser malnacido. Espero que los supervivientes se recuperen pronto.

Trigonometrico #4 Trigonometrico
No entiendo muy bien que haya que investigar el crimen machista si el autor se entregó.

KoLoRo #5 KoLoRo
#4 Se investiga el catalogarlo por "machista", que puede ser un pirado que se le fue y prendio fuego por que patata y no tener nada que ver con violencia machista.

Trigonometrico #6 Trigonometrico
#5 Yo creo que eso no debería ser relevante. O es un crimen como lo ha sido siempre, o es un trastorno psiquiátrico, no creo que sea relevante investigar algo que no sea eso.

strike5000 #7 strike5000 *
#5 Victima => Mujer
Victimario (presuntamente) => Hombre

Automáticamente Administración y medios => Violencia machista.

eltxoa #9 eltxoa
La noticia es muy relevante pero la motivación del incidente es totalmente especulativa por ahora.

GeneWilder #10 GeneWilder
#9 E interesada.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
malnacido, asi arda en el infierno


