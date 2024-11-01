Investigadores alemanes desarrollan sistema de carga ultrarrápida que supera 1 MW y reduce a la mitad la demanda de la red

El proyecto HV-MELA-BAT, coordinado por el instituto alemán Fraunhofer ISE junto a socios industriales, se centra precisamente en eso: llevar la carga eléctrica a escalas “XXL”, capaces de competir con el repostaje de combustibles fósiles en tiempo y operatividad. La idea es sencilla de entender, pero compleja de ejecutar: más potencia, en menos tiempo, sin colapsar la red eléctrica. La infraestructura actual, basada en el estándar CCS (Combined Charging System), empieza a quedarse corta para vehículos pesados. El salto hacia el MCS (Megawatt C