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Investigadores alemanes desarrollan sistema de carga ultrarrápida que supera 1 MW y reduce a la mitad la demanda de la red

Investigadores alemanes desarrollan sistema de carga ultrarrápida que supera 1 MW y reduce a la mitad la demanda de la red

El proyecto HV-MELA-BAT, coordinado por el instituto alemán Fraunhofer ISE junto a socios industriales, se centra precisamente en eso: llevar la carga eléctrica a escalas “XXL”, capaces de competir con el repostaje de combustibles fósiles en tiempo y operatividad. La idea es sencilla de entender, pero compleja de ejecutar: más potencia, en menos tiempo, sin colapsar la red eléctrica. La infraestructura actual, basada en el estándar CCS (Combined Charging System), empieza a quedarse corta para vehículos pesados. El salto hacia el MCS (Megawatt C

| etiquetas: hv-mela-bat , alemania , ccs , mcs
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9 comentarios
6 1 0 K 64 tecnología
josde #5 josde
#3 Y con esa supercarga, no se joden antes las baterías
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josde #2 josde *
Antes las noticias eran de las nuevas baterías, ahora es de las súper cargas, ultrarápidas, estamos a lunes, la semana promete.
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#3 Razhan
#2 una vez que la batería me permite pasar de 250km por autopista pasando del 80 al 20, el tiempo de carga me parece mucho más relevante que más autonomía. En viajes largos voy a parar cada dos horas igualmente
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jonolulu #7 jonolulu
eficiencia del 99,26 %

No se lo creen ni ellos
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#8 Onaj
De la noticia.

El sistema ya ha sido probado en condiciones reales en el centro de electrónica de potencia de Fraunhofer en Friburgo, demostrando su funcionamiento con diferentes perfiles de carga.

Pero el reto ahora no es tecnológico, sino de despliegue:

- Inversión en infraestructuras.
- Adaptación de normativas.
- Estandarización internacional del MCS.
- Coordinación con operadores eléctricos.
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karlos_ #1 karlos_
China esta unstalando 1.5Mw correcto ?
Y si no me equivoco ya hay instalados cargadores de 1,2Mw en europa de Kempower (us)
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#4 Borgiano
El invento que va a revolucionar los coches eléctricos ha salido muy tempranero esta semana.
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oceanon3d #9 oceanon3d *
#4 Todo se va a precipitar rápido ... el crecimiento exponencial es claro.

Me hago viejo ... de mediado de los sesenta antes de que el hombre fuera a la Luna y ya desactualizado y para el deshecho .
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Don_Pixote #6 Don_Pixote *
lo importante seria comparar la densidad de carga y eficiencia..

Da igual la potencia sino hay chicha detras

#_1 vaya, no se que te he hecho Karlos , no me suenas :-D
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menéame