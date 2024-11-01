Investigadores alemanes desarrollan sistema de carga ultrarrápida que supera 1 MW y reduce a la mitad la demanda de la red

El proyecto HV-MELA-BAT, coordinado por el instituto alemán Fraunhofer ISE junto a socios industriales, se centra precisamente en eso: llevar la carga eléctrica a escalas “XXL”, capaces de competir con el repostaje de combustibles fósiles en tiempo y operatividad. La idea es sencilla de entender, pero compleja de ejecutar: más potencia, en menos tiempo, sin colapsar la red eléctrica. La infraestructura actual, basada en el estándar CCS (Combined Charging System), empieza a quedarse corta para vehículos pesados. El salto hacia el MCS (Megawatt C
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No se lo creen ni ellos
El sistema ya ha sido probado en condiciones reales en el centro de electrónica de potencia de Fraunhofer en Friburgo, demostrando su funcionamiento con diferentes perfiles de carga.
Pero el reto ahora no es tecnológico, sino de despliegue:
- Inversión en infraestructuras.
- Adaptación de normativas.
- Estandarización internacional del MCS.
- Coordinación con operadores eléctricos.
Y si no me equivoco ya hay instalados cargadores de 1,2Mw en europa de Kempower (us)
Me hago viejo ... de mediado de los sesenta antes de que el hombre fuera a la Luna y ya desactualizado y para el deshecho .
Da igual la potencia sino hay chicha detras
#_1 vaya, no se que te he hecho Karlos , no me suenas