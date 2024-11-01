edición general
12 meneos
37 clics
Investigación demuestra que la cría de ostras elimina 228% más nutrientes de los que genera y captura hasta 835 toneladas de carbono al año

Investigación demuestra que la cría de ostras elimina 228% más nutrientes de los que genera y captura hasta 835 toneladas de carbono al año

Ostras contra la contaminación: granjas en Irlanda eliminan residuos equivalentes a 10.000 personas y capturan CO₂ en sus conchas.

| etiquetas: ostras , contaminación , co2
10 2 0 K 198 ciencia
sin comentarios
10 2 0 K 198 ciencia

menéame