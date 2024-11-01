·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5327
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
4228
clics
El día después de los rectores de la Universidad de Murcia y el clientelismo pepero en la Región
3383
clics
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
3346
clics
7 respuestas para que no te quedes con ninguna duda sobre lo que ha pasado este sábado en el caso de Begoña Gómez
2845
clics
La ingeniera que ganó un reto de la NASA se queda sin premio: había "letra pequeña"
más votadas
630
Las protestas en La Vuelta prendieron la mecha: aumenta la presión sobre la UEFA y Eurovisión para echar a Israel
599
El Poder Judicial lleva casi cuatro meses sin pronunciarse sobre la investigación de cuatro quejas contra Peinado
436
La 1 triunfa y firmará su mejor septiembre en 14 años y Telecinco el peor de su historia
437
El equipo israelí, Premier Tech, excluido del Giro de Bolonia [Eng]
386
Mazón desaparecido otra vez: el president no acude a la reunión de coordinación de emergencias para preparar el temporal
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
37
clics
Investigación demuestra que la cría de ostras elimina 228% más nutrientes de los que genera y captura hasta 835 toneladas de carbono al año
Ostras contra la contaminación: granjas en Irlanda eliminan residuos equivalentes a 10.000 personas y capturan CO₂ en sus conchas.
|
etiquetas
:
ostras
,
contaminación
,
co2
10
2
0
K
198
ciencia
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
198
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente