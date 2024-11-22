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Un inversor multimillonario presenta una demanda por fraude contra la empresa de criptomonedas de Trump y afirma que está «al borde del colapso» [Ing]

Un inversor multimillonario presenta una demanda por fraude contra la empresa de criptomonedas de Trump y afirma que está «al borde del colapso» [Ing]

Justin Sun ha presentado una demanda contra World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump, alegando que su inversión multimillonaria se obtuvo mediante fraude y que WLF se encuentra «al borde del colapso». Sun afirma que sus tokens han sido congelados indefinidamente y que se le han revocado sus derechos de voto desde que se negó a aceptar los términos de una nueva propuesta de gobernanza presentada el 15 de abril, que exigía que el 10 % de todos los tokens de los asesores de la empresa fueran eliminados.

| etiquetas: trump , criptomonedas , estafa
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8 comentarios
14 3 1 K 140 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
Baia, baia… Denuncia a un estafador por estafarlo… :palm: xD :shit:
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themarquesito #8 themarquesito
#1 Vivir para ver xD
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#4 Pitchford
A ver quién colapsa antes.. la empresa o Trump.. donde se puede apostar?
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pitercio #5 pitercio *
Jjajaja, el TRONer denunciando al TRUMPer. Hasta aquí llega el tufo a pescado podrido. Ahora mismo no me atrevería a apostar cuál de los dos defrauda más kapital. Que pongan barro y les echen un churro. Voy a por palomitas :popcorn:

"Un inversor" dice el independent... sí, una inocente e ignorante niña rural Jajaja, no tienen vergüenza,
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Vaya, así que el rey estaba desnudo. ¡Qué cosas!
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Connect #6 Connect
Trump está lleno de demandas y de intentos de sacarle del puesto. Su vida está llena de supuestos malos negocios, mal empresario y hasta de loco. Pero ahí está, con toda una flota de aviones propia, mansiones, hoteles, propiedades y hasta es dueño del país mas poderoso del mundo.

No es que le defienda. El tipo es un cancer asqueroso, pero la realidad es que mucho bla, bla, pero ahí sigue. Se rie de todos. Hasta se atreve a decir que los presidentes de otros paises le besan el culo y no pasa nada. Por tanto esta denuncia es que es totalmente irrelevante. No se si hasta se habrá enterado Trump o alguien se lo habrá dicho...
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
He estado buscando, y este señor es el que pagó 6 millones de dólares por la obra "plátano pegado en pared"
cincodias.elpais.com/criptoactivos/2024-11-22/quien-es-justin-sun-el-c

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Javi_Pina #2 Javi_Pina
Si no estaba al borde del colapso ahora seguro que sí.
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menéame