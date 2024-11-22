Un inversor multimillonario presenta una demanda por fraude contra la empresa de criptomonedas de Trump y afirma que está «al borde del colapso» [Ing]

Justin Sun ha presentado una demanda contra World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump, alegando que su inversión multimillonaria se obtuvo mediante fraude y que WLF se encuentra «al borde del colapso». Sun afirma que sus tokens han sido congelados indefinidamente y que se le han revocado sus derechos de voto desde que se negó a aceptar los términos de una nueva propuesta de gobernanza presentada el 15 de abril, que exigía que el 10 % de todos los tokens de los asesores de la empresa fueran eliminados.