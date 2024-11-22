Un inversor multimillonario presenta una demanda por fraude contra la empresa de criptomonedas de Trump y afirma que está «al borde del colapso» [Ing]

Justin Sun ha presentado una demanda contra World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump, alegando que su inversión multimillonaria se obtuvo mediante fraude y que WLF se encuentra «al borde del colapso». Sun afirma que sus tokens han sido congelados indefinidamente y que se le han revocado sus derechos de voto desde que se negó a aceptar los términos de una nueva propuesta de gobernanza presentada el 15 de abril, que exigía que el 10 % de todos los tokens de los asesores de la empresa fueran eliminados.
| etiquetas: trump , criptomonedas , estafa
"Un inversor" dice el independent... sí, una inocente e ignorante niña rural Jajaja, no tienen vergüenza,
No es que le defienda. El tipo es un cancer asqueroso, pero la realidad es que mucho bla, bla, pero ahí sigue. Se rie de todos. Hasta se atreve a decir que los presidentes de otros paises le besan el culo y no pasa nada. Por tanto esta denuncia es que es totalmente irrelevante. No se si hasta se habrá enterado Trump o alguien se lo habrá dicho...
cincodias.elpais.com/criptoactivos/2024-11-22/quien-es-justin-sun-el-c