edición general
5 meneos
4 clics
La inversión en sanidad es más eficaz que medidas natalistas para evitar caída demográfica

La inversión en sanidad es más eficaz que medidas natalistas para evitar caída demográfica

La inversión en sanidad pública para reducir muertes que se pueden prevenir tendría un efecto mucho más rápido y eficaz para frenar la caída demográfica en Europa que cualquier política destinada a aumentar la natalidad, señala un estudio internacional difundido este lunes. "Salvar vidas es la herramienta demográfica más poderosa disponible". En esa línea, el estudio subraya que la mortalidad evitable sigue siendo muy elevada en Europa oriental, especialmente entre los hombres.

| etiquetas: europa , natalidad , sanidad , eficacia , caída , evitar
4 1 0 K 63 Natalidad
4 comentarios
4 1 0 K 63 Natalidad
Ze7eN #3 Ze7eN *
Las tres mejores cosas que se pueden hacer para fomentar la natalidad son apostar por la sanidad pública, reducción de jornada laboral y regular el acceso a la vivienda.

Pero la derecha nacional es tan hipócrita que no le interesa ninguna de las tres cosas porque viven del populismo de prometer imposibles.
0 K 20
ChukNorris #4 ChukNorris
#3 Lo entienden bien, la piramide de población ha cambiado y con ello la edad de la mayor parte de los votantes. Los niños no votan y los jovenes son minoría.
0 K 10
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
La natalidad te da población joven, prolongar la vida te da ancianos :troll:
0 K 14
Cantro #1 Cantro
Y subir sueldos, más aún
0 K 11

menéame