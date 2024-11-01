edición general
El invento español que simplifica la caza de la mayor amenaza de Europa: cómo detectar la llegada de drones en cuestión de segundos

España está desarrollando un sistema de defensa antidrones para la guerra híbrida contra Rusia, destacando un "invento español" que simplifica la detección y neutralización de estas amenazas en segundos. El ejército probará soluciones, incluyendo drones ofensivos (Q-Slam 40) y sistemas de inhibición de Indra y Escribano, en el ejercicio militar Atlas 25 en Huelva. El objetivo es crear una capacidad nacional, soberana y escalable para contrarrestar la amenaza de los drones.

Veelicus #1 Veelicus
Si no lleva un palo no es español.
SantiH #8 SantiH
#1 entro, veo que ya está dicho, y me voy xD
Uge1966 #14 Uge1966
#8 Idem de idem. Ala, a dormir.
#11 endy *
#1 si lo lleva, el palo es a las arcas públicas :troll:
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#1

La duda ofende.  media
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Había leído caza mayor. Y bueno, abatir un venado con drones (o sin ellos) me parece excesivo. Si se trata de abatir osos en Chueca me parece lo justo.
verocla #10 verocla
#3 ya somos dos...
#15 Albarkas
El superinvento español es una torre bien alta de palos y arriba del todo una plataforma con una banqueta de enea.
Se sienta arriba al soldado Peláez con una caña bien larga, un bocata de tortilla además de una cerveza y cuando oiga o vea a los drones que se líe a cañazos con el dron.
Como no va a estar solamente haciendo eso, (que es como estar rascándose las pelotas) va a gritar las horas, las medias y los cuartos.
makinavaja #9 makinavaja
"para la guerra híbrida contra Rusia" ¿En que momento hemos entrado en guerra con Rusia? Creo recordar que para entrar en guerra lo tiene que aprobar el congreso...
Asimismov #4 Asimismov
Ya me daría yo con un canto en los dientes si el sistema de defensa antidrones para la guerra híbrida contra ... Marruecos.
#2 Leon_Bocanegra
Un coche con un palo encima.
Spirito #6 Spirito *
#2 Un coche con un palo atado a otro palo encima.
Spirito #7 Spirito *
Sensores de todo tipo que ya existen pero que hay que implantar.

Los drones voladores, de tierra y mar (y submarinos) ahora van a ser la moda para los que buscan hacer daño y para los que quieran defenderse.

Y todo ello combinado con un ciber ataque y una desconexión de la red eléctrica e Internet.

Y lo que te rondaré, morena.

Toda una oportunidad de innovación e industria.
wachington #5 wachington
Por el sur yo veo la amenaza de drones israelís manejados por Mohamed VI.
#12 Zambombaplayer
Cogieron un radar y le pusieron un palo? Vivaspaña ¡
