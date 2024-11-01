El invento español que simplifica la caza de la mayor amenaza de Europa: cómo detectar la llegada de drones en cuestión de segundos

España está desarrollando un sistema de defensa antidrones para la guerra híbrida contra Rusia, destacando un "invento español" que simplifica la detección y neutralización de estas amenazas en segundos. El ejército probará soluciones, incluyendo drones ofensivos (Q-Slam 40) y sistemas de inhibición de Indra y Escribano, en el ejercicio militar Atlas 25 en Huelva. El objetivo es crear una capacidad nacional, soberana y escalable para contrarrestar la amenaza de los drones.