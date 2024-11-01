El invento español que simplifica la caza de la mayor amenaza de Europa: cómo detectar la llegada de drones en cuestión de segundos

España está desarrollando un sistema de defensa antidrones para la guerra híbrida contra Rusia, destacando un "invento español" que simplifica la detección y neutralización de estas amenazas en segundos. El ejército probará soluciones, incluyendo drones ofensivos (Q-Slam 40) y sistemas de inhibición de Indra y Escribano, en el ejercicio militar Atlas 25 en Huelva. El objetivo es crear una capacidad nacional, soberana y escalable para contrarrestar la amenaza de los drones.
La duda ofende.
Se sienta arriba al soldado Peláez con una caña bien larga, un bocata de tortilla además de una cerveza y cuando oiga o vea a los drones que se líe a cañazos con el dron.
Como no va a estar solamente haciendo eso, (que es como estar rascándose las pelotas) va a gritar las horas, las medias y los cuartos.
Los drones voladores, de tierra y mar (y submarinos) ahora van a ser la moda para los que buscan hacer daño y para los que quieran defenderse.
Y todo ello combinado con un ciber ataque y una desconexión de la red eléctrica e Internet.
Y lo que te rondaré, morena.
Toda una oportunidad de innovación e industria.