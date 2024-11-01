edición general
Intoxicados con un pastel de 'maría' durante el turno laboral

La celebración de un cumpleaños entre compañeros de trabajo del almacén logístico regulador que opera para Bridgestone en Villalonquéjar IV ha desatado una crisis laboral sin precedentes en Burgos. Y todo por el postre que al celebrante se le ocurrió traer a la fiesta, que tenía como ingrediente sorpresa unas buenas dosis de marihuana. Se sabe, indican fuentes sindicales, que hay, al menos, un despido, que afecta a quien llevó la tarta, y que hay abierto un expediente disciplinario por causas muy graves.

| etiquetas: bridgestone , burgos , intoxicación , marihuana
xyria #2 xyria
De hecho, en este tipo de postres no se ve la marihuana y en muchos casos no se es consciente de su consumo hasta que empieza a generar su catarata de efectos alucinógenos...

La marihuana, en sentido estricto, no tiene efectos alucinógenos.
djfrik #4 djfrik
#2 no pero 1- si la ingieres + no la has probado nunca, el viaje puede ser wapo wapo :hug:
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#2 El cannabis no es una droga psicodélica como el LSD pero el THC en dosis altas (y esto depende de cada persona y circunstancias) puede tener efectos alucinógenos, entre sus demás efectos psicoactivos.
xyria #9 xyria
#7 He sido fumador por más de 40 años de hachish y nunca observé efectos alucinógenos, psicotrópicos quizás sí, sobre todo lo que concierne al discurrir del tiempo, que parecía más lento, pero alucinógenos, nunca.
frg #11 frg *
#9 Comiendo las dosis son muy diferentes a fumadas, no hay similitud. No tiene nada que ver.
obmultimedia #8 obmultimedia
#2 tiene efectos psicotropicos, se habran equivocado
frg #10 frg
#2 No has comido suficiente mariguana si haces esa afirmación.
antesdarle #3 antesdarle
Ya sabemos que quien despidió no fue invitado a la fiesta :troll:
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
alucinógenos? para mi que no era solo de maria...
Blackspartak #1 Blackspartak
intoxicados? un pastel de María es pa eso!!
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
Aficionados. Nada como un cuartín de tripi en la bebida
frg #12 frg
#6 ¿Cuartín? Si llevas un cuentagotas sí que eres un profesional. ¿Un cuartín?, ¡eso es homeopatía! :-D
