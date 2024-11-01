Intoxicados con un pastel de 'maría' durante el turno laboral

La celebración de un cumpleaños entre compañeros de trabajo del almacén logístico regulador que opera para Bridgestone en Villalonquéjar IV ha desatado una crisis laboral sin precedentes en Burgos. Y todo por el postre que al celebrante se le ocurrió traer a la fiesta, que tenía como ingrediente sorpresa unas buenas dosis de marihuana. Se sabe, indican fuentes sindicales, que hay, al menos, un despido, que afecta a quien llevó la tarta, y que hay abierto un expediente disciplinario por causas muy graves.