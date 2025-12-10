·
3
meneos
47
clics
Integral AI crea la primera IA General
La empresa asegura que su sistema razona y aprende nuevas habilidades sin intervención humana. Por ello, sostiene que se trata de la primera inteligencia artificial general
|
etiquetas
:
#ia
,
#agi
3
0
0
K
30
ciencia
20 comentarios
#1
wildseven23
Inversores, mirad lo que tengo.
3
K
29
#2
hakcer_dislexico
Biiiennnn ....
0
K
7
#3
Suleiman
Humo.
7
K
90
#4
Khanbaliq
¿Sin grafeno? No me lo creo.
0
K
7
#5
Peka
El día que se cree eso pues tardara un tiempo no muy largo en tomar conciencia de si mismo. Y eso no ha sucedido.
0
K
9
#6
sorrillo
#5
¿Como sabes que no ha sucedido?
0
K
11
#15
HeilHynkel
#6
Leyendo.
Durante las primeras pruebas, la firma asegura que varios robots fueron capaces de aprender comportamientos nuevos sin recibir instrucciones ni ejemplos previos.
No solo tienen la AGI ... ¡la tienen en robots!
1
K
27
#9
aletmp
#6
porque seguimos vivos..
1
K
16
#10
sorrillo
#9
Presuponer que la toma de consciencia de una IA lleva a la instantánea extinción de todo ser humano es irracional.
1
K
22
#11
ChatGPT
#10
pero sería maravilloso. Asistir a la aniquilación de la raza humana es un privilegio que casi nadie va a tener en su vida
0
K
11
#13
aletmp
#10
es es lo que diria una IA general...
0
K
7
#7
Peka
#6
No hay misiles nuclares explotando y aniquilando al enemigo humano.
0
K
9
#8
sorrillo
*
#7
Ni hemos visto viajes al pasado, sigue sin explicar como sabes que no ha sucedido.
0
K
11
#12
Peka
#8
Si no entiendes la referencia a Terminator, ya no puedes seguir la conversación.
Por cierto, los viajes al pasado tampoco van a existir. Hawking celebro una fiesta de viajeros del tiempo y no se presento nadie.
1
K
21
#14
sorrillo
*
#12
Hablando de películas, existe una película que es una maravilla: Primer.
www.imdb.com/title/tt0390384/
Si no la has visto te recomiendo que no sigas leyendo este comentario y la veas, lo que sigue es un spoiler al respecto.
Los spoilers: En la película pueden viajar al pasado pero solo hasta el momento en el que encendieron la máquina por primera vez, es decir, no pueden ir a visitar la era de los dinosaurios pero sí pueden encender la máquina hoy y al cabo de una semana volver a hoy. En esa hipótesis no podemos afirmar que no vayan a existir viajes al pasado.
0
K
11
#16
Peka
*
#14
La he visto. Muy buena y difícil de seguir. La he visto muchas veces.
1
K
20
#17
TipejoGuti
#12
@Peka
, la referencia a viajes en el tiempo de
#8
no te parece "termineitoniana"?
Por otro lado, si doy una fiesta para robar carteras y no se presenta nadie no puedo concluir sin más que a la peña no le mola robar, a lo mejor es que es simplemente ilegal y muy cantoso hacerlo así.
0
K
10
#20
Peka
#17
La fiesta la realizo Stephen Hawking, que es uno de los personajes más relevantes de la humanidad y en un futuro podría ver que ha creado una fiesta de viajeros de tiempo y podrían acudir.
0
K
9
#18
ChatGPT
"Integral" me come los huevos integralmente
0
K
11
#19
TipejoGuti
A ver, menos miedo. Las IA necesitan mantenimiento, energía, suministros,...no son solo datos. Por eso, la humanidad aún tiene esperanzas de sobrevivir como esclava de las IA. Algo que por otro lado, es lo más habitual en una especie que construye leviatanes y se tira dentro.
Dicho lo cual, podemos tener cierta tranquilidad existencial hasta que terminemos de desarrollar la robótica
0
K
10
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
