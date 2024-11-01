Insultos, boicots y choques: Vox revienta el pleno municipal de Elche tras llamar "idiota" a una concejal de Compromís

"Usted es idiota", han sido las palabras escogidas por el representante de Vox en Elche, Samuel Ruiz, para boicotear la celebración del pleno municipal. Y es que, tras sus palabras, la cámara se ha llenado de gritos y abucheos. Casi ninguno de los presentes entendía que se hubiera lanzado un insulto. "¿Pero qué he dicho, qué he dicho?". Y, por si fuera poco, intenta excusarse. Tira de educación, insinuando la falta de la misma entre el resto de concejales, al asegurar que el problema es que los demás no saben el verdadero significado de idiota.