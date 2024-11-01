Insultos, boicots y choques: Vox revienta el pleno municipal de Elche tras llamar "idiota" a una concejal de Compromís

"Usted es idiota", han sido las palabras escogidas por el representante de Vox en Elche, Samuel Ruiz, para boicotear la celebración del pleno municipal. Y es que, tras sus palabras, la cámara se ha llenado de gritos y abucheos. Casi ninguno de los presentes entendía que se hubiera lanzado un insulto. "¿Pero qué he dicho, qué he dicho?". Y, por si fuera poco, intenta excusarse. Tira de educación, insinuando la falta de la misma entre el resto de concejales, al asegurar que el problema es que los demás no saben el verdadero significado de idiota.
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Autocrítica,o dejar de insultar a los obreros de derechas...
O ponerse dura con la inmigración.
No podemos seguir con esta deriva política
www.meneame.net/story/judith-butler-esencial-izquierda-deje-juzgar-cla
¿Y le pides autocrítica a la izquierda porque insulta a los obreros de derechas que con su voto sostienen esto?
La verdad es que es difícil explicar esto sin que parezca que llamo gilipollas a los obreros de derechas. Pero lo he intentado.
Suben la tensión política hasta un punto, de plena histeria, donde los insultos se celebran.
Que la realidad es que Ab ascal es un corrupto, un vago y solo demuestra valentia rodeado de orangutanes da igual, y punto.
No quieren discursos, quieren HOMBRES que se impongan independientemente de las leyes, de la etica, de la moral, y punto.
Idiota:
Del lat. idiōta, y este del gr. ἰδιώτης idiṓtēs.
adj. Tonto o corto de entendimiento. U. t. c. s. U. t. c. insulto.
Sin.: tonto, estúpido, cretino, imbécil, bobo, memo1, necio, mentecato, merluzo, dundo, menso.
Ant.: inteligente, listo.
adj. Engreído sin fundamento para ello. U. t. c. s.
Sin.: engreído, presuntuoso, petulante, fantasma.
Ant.: humilde.
adj. Propio o característico de la persona idiota.
Sin.: tonto, bobo, necio, estúpido.
adj. Med. Que padece de idiocia. U. t. c. s.
Sin.: morón.
adj. desus. Que carece de toda instrucción.
Quien lleve el orden de la sesión debería expulsar a quien falte el respeto a los demás y, si no se va, llamar a la policía.
Esto es terrorismo en las instituciones porque lo que buscan es reventar el funcionamiento de las mismas.