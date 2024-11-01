edición general
Insultando se entiende la gente

Insultando se entiende la gente

España fue siempre un lugar de insultadores ingeniosos, aunque ya no lo parezca. Durante siglos nuestro desprecio verbal fue una herramienta seria, peligrosa y a veces mortal. Se insultaba como Dios manda, con certeza del peso de cada palabra. Se insultaba de puta madre. Hoy, en cambio, se insulta mucho y cutre. O sea, mal. En eso, como en tantas otras cosas, hemos perdido el oficio. Aunque no las ganas.

etiquetas: pérez-reverte , insultos
comentarios
TikisMikiss #2 TikisMikiss
Tonto el que lo lea
#4 DotorMaster
Clavel o rosa, Reverte es facha.
pitercio #11 pitercio
Diría que este pavo es un lerdo pero no encuentro divertido descalificar al que chochea y cuya mente se congeló entretenida en despegar una banderita del traje de pasear.
Anfiarao #3 Anfiarao
Emosio enga.. ¡Hijoputa!
#7 cKr1
Siempre me acordaré de mi abuelo diciendo "Me cago en tu estampa" {0x1f602}
#10 EISev
Aparecen además epítetos muy contemporáneos: viejuno, maruja, señoro, misógino, amorfa. También tienen mucho éxito los insultos a la ambigüedad. No militar en algo es imperdonable: moderadito, equidistante, tibio, maricona.

La próxima vez que me llamen señoro equidistante puedo reportar por insultos directos, que un miembro de la RAE reconoce que son insultos.
#12 Cincocuatrotres
Los insultos son un patrimonio nacional y cumplen una funcion aliviadora de tensiones, tienen sus inconvenientes pero el balance creo que es positivo. Si no nos hubieramos insultado con nuestros hermanos quizas nos hubieramos peleado.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Hijo de puta! Hay que decirlo más. La riqueza de nuestro santo lenguaje...comparando con el pérfido inglés...ya lo dice el sabio, no tienen lengua para un Quijote
#5 amusgada *
#1 wanker (y eso que atesoro un Tesauro de los Insultos que es una delicia...)
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#1 No en vano Shakespeare tuvo que inventar montones de palabras.
LokoYo_ #6 LokoYo_
LO acabo de poner en otro comentario www.meneame.net/story/benidorm-borde-colapso-economico-tiene-diez-dias

X es un perroflauta rojeras que nunca ha cotizado y espera que los demás trabajadores le paguen todas sus paguitas .

¿Te das cuenta de cómo se satiriza a una persona a la vez que se le carga de sesgos, sin conocerla de nada, para que los demás le ataquen?
Eso es lo que esto denunciando. Pero tu sigues atrapado en lo mismo , que si sanidad…   » ver todo el comentario
DrEvil #8 DrEvil
#6 "Tampoco se ataca el honor o la lealtad a lo que sea —averiguarlo requiere esfuerzo y tiempo—, sino la supuesta filiación del objetivo en cuestión: machista, masón, nazi, cuñado, taurino, seguidor del Real Madrid o del Barça. El insulto español contemporáneo es rápido, fácil y pobre, una contraseña tribal: tú, cabrón, puta, no eres de los míos."

A mí me gusta verlo como cuando pasas delante de una verja y un perro te ladra como loco.
También está diciendo algo parecido a "tú no eres de los míos".
