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Las instalaciones nucleares iraníes de Natanz, atacadas

Estados Unidos e Israel atacaron este sábado el complejo nuclear iraní de Natanz, informó la organización de energía atómica de la república islámica. "Tras los ataques criminales de EE. UU. y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana", señaló la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim. La agencia añadió que "no se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos" en la zona, situada en el centro de Irán.

| etiquetas: irán , instalaciones.nucleares.natanz , atacadas
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7 comentarios
16 5 0 K 69 Guerras
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Pues ahora tocan que reciban lo suyo las instalaciones sionistas y gringas, no?
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ochoceros #4 ochoceros
#1 Acabarán haciendo en TelAviv lo que los israelíes en Gaza.
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#2 Celsar
Están tardando en bombardear Dimona o como se escriba.
3 K 47
smilo #3 smilo *
#2 se lo están buscando y luego se echarán las manos a la cabeza de como ha podido pasary que Irán son muy malos
0 K 12
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#2 luego será culpa de Irán, ya lo han intentado con las desaladoras o colegios
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 Que yo sepa Irán no ha atacado colegios. Tampoco es que haga falta, en EEUU se atacan ellos mismos.
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josde #5 josde
Si un misil de Irán ataca alguna central nuclear de Israel y produce alguna fuga, nos vamos a reír todos mucho.
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menéame