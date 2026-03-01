edición general
Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia

Los pisos turísticos tampoco se libran de los problemas con sus inquilinos. En los últimos tiempos, se han registrado al menos diez alquileres vacacionales en Vigo en los que los visitantes se atrincheran una vez acabada su estancia y el propietario no consigue echarlos ni llamando a la Policía ni presentando una denuncia. Es decir, hay personas que contratan una vivienda de uso turístico en la ciudad a través de plataformas como Booking o Airbnb por un período concreto, pagando con antelación.

Arkhan #1 Arkhan
Jugada maestra para cargarse las viviendas vacacionales de los barrios.
#4 Beltza01
#1 No hay héroes en esta película.
BlackDog #6 BlackDog
#1 Yo creo que esa gente lo que quiere no es cargarse la vivienda vacacional sino simplemente vivir gratis.
#8 guuilesmiz
#1 los veo legislando contra este tipo de "okupación" en cerocoma...
pitercio #2 pitercio
En nada sale el tutorial.
rogerius #3 rogerius *
Qué pena me dan los rentistas, qué pena penita pena. Pobres víctimas… xD xD xD Siempre pueden vender esas casas a familias que necesitan una vivienda y dedicarse a otra cosa.
BlackDog #7 BlackDog
#3 No se supone que la izquierda esta a favor de lo bueno? por que te ríes de las desgracias agenas?
Yuiop #11 Yuiop
#7 Se escribe aguenas o agüenas.
Mesto #9 Mesto
Quien debe de facilitar vivienda es el estado, no un particular.
Malinke #10 Malinke
#9 y las autonomías.
