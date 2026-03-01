Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia

Los pisos turísticos tampoco se libran de los problemas con sus inquilinos. En los últimos tiempos, se han registrado al menos diez alquileres vacacionales en Vigo en los que los visitantes se atrincheran una vez acabada su estancia y el propietario no consigue echarlos ni llamando a la Policía ni presentando una denuncia. Es decir, hay personas que contratan una vivienda de uso turístico en la ciudad a través de plataformas como Booking o Airbnb por un período concreto, pagando con antelación.