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Una inglesa compara las diferencias gastronómicas que hay en España con el resto de países: "la cantidad de veces que se come al día"

Una inglesa compara las diferencias gastronómicas que hay en España con el resto de países: "la cantidad de veces que se come al día"

Actualmente residente en Salamanca, ha compartido su asombro ante la frecuencia con la que se come a lo largo del día: "primero tenéis el desayuno, luego el café de las once con una tostada o algo para picar, después la comida, la merienda y luego la cena". "Aquí en España puedes entrar en un bar y encontrar algo para picar a cualquier hora", "en Inglaterra no es así. Vas a un pub y ni siquiera tienen comida". "Mi marido español siempre dice cuando vamos a Inglaterra que tiene hambre todo el rato y tiene miedo de no encontrar comida".

| etiquetas: reino unido , españa , comida , diferencias , veces
3 1 1 K 39 REINO_UNIDO
8 comentarios
3 1 1 K 39 REINO_UNIDO
Mark_ #1 Mark_ *
Es que cuando la comida es una mierda la gente intenta evitarla...

Pero vamos, es inglesa, cualquier cosa que se pueda masticar y no te ataque primero le va a sorprender :troll:
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manuelpepito #7 manuelpepito
#1 -¿Tan mala es la comida inglesa?
-Si está bien hecha, si.
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Bonzaitrax #2 Bonzaitrax
En los pub que yo he pisado en España, en ninguno he visto comida. Otra cosa es lo que te puedas comer xD
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Spirito #3 Spirito
#2 Aquí, ni te comes ni na', como no sea que te coman las moscas. ¬¬
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#4 username
En Inglaterra no hay comida ni a la hora de comer.

O al menos nada que se pueda llamar comida
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silvano.jorge #5 silvano.jorge
Y no ha hablado de la recena!
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GanaderiaCuantica #6 GanaderiaCuantica
Curioso…supongo que Inglaterra es así.
A los USamericanos les sorprende lo contrario, el hecho de que las cocinas cierren en España durante la tarde.
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#8 j3j3j3j3
aprecia a tu marido que te quiere mucho , para ir a un pais donde eso que se lleva a la boca lo llamas comida por costumbre no por lo que es , porque mira que es mala la comida en UK , ademas , alli los pubs estan para emborracharse hasta perder el conocimiento, la comida no es algo importante.
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menéame