Una inglesa compara las diferencias gastronómicas que hay en España con el resto de países: "la cantidad de veces que se come al día"

Actualmente residente en Salamanca, ha compartido su asombro ante la frecuencia con la que se come a lo largo del día: "primero tenéis el desayuno, luego el café de las once con una tostada o algo para picar, después la comida, la merienda y luego la cena". "Aquí en España puedes entrar en un bar y encontrar algo para picar a cualquier hora", "en Inglaterra no es así. Vas a un pub y ni siquiera tienen comida". "Mi marido español siempre dice cuando vamos a Inglaterra que tiene hambre todo el rato y tiene miedo de no encontrar comida".