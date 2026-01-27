Los ingenieros de presas alertan sobre la falta de inversión de mantenimiento para su seguridad

“El déficit de inversión acumulado durante varias décadas está conduciendo a que se vayan sumando deficiencias en las presas”, dice el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos del Estado. Solo una cuarta parte de las presas estatales tienen planes de emergencia implantados: 75% tienen en trámite su aprobación o su ejecución real. Denuncian sobrecarga de trabajo, estrés laboral y una dotación de personal insuficiente. “Los déficits acumulados durante décadas llevan a la necesidad de abordar un plan de choque con una dotación específ