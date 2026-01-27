edición general
Los ingenieros de presas alertan sobre la falta de inversión de mantenimiento para su seguridad

Los ingenieros de presas alertan sobre la falta de inversión de mantenimiento para su seguridad

“El déficit de inversión acumulado durante varias décadas está conduciendo a que se vayan sumando deficiencias en las presas”, dice el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos del Estado. Solo una cuarta parte de las presas estatales tienen planes de emergencia implantados: 75% tienen en trámite su aprobación o su ejecución real. Denuncian sobrecarga de trabajo, estrés laboral y una dotación de personal insuficiente. “Los déficits acumulados durante décadas llevan a la necesidad de abordar un plan de choque con una dotación específ

DORO.C #1 DORO.C
No se hará nada hasta que llegue la desgracia, como es habitual. El mantenimiento no da votos.
sorrillo #2 sorrillo
Habrá que presionar.
#3 Sammy_Jankis
#2 Ojalá así evitemos sorpresas.
Febrero2034 #9 Febrero2034
#8 lo siento, no veo noticias en portada de meneame sobre Adamuz que critiquen al gobierno, q es quien gestiona las vias.
La del sabotaje, es la noticia q salió inmediatamente cuando se pararon los trenes del AVE a sevilla, esa noticia si salio, pero el resto? no

Perdona, si que ha salido 1 noticia, diciendo q la culpa es del PP.
Febrero2034 #11 Febrero2034
#8 No te preocupes, las mentiras del ministro en sus ruedas de prensa, no van a salir aquí.
Febrero2034 #4 Febrero2034
No os preocupeis, si ocurre con el gobierno del PSOE, se silencian las criticas, si ocurre con el gobienro del PP, son unos asesinos.
las muertes de personas tienen q tener un filtro ideologico antes.

Ahora toca, llamar faxas a quien diga algo, como durante años se hizo con las quejas de los Ferrocarriles
#6 luckyy
#4 Eres un mamarracho, incendiario y mentirosos de diciembre del 25
Febrero2034 #7 Febrero2034
#6 sip, será eso. Por eso no salen noticias sobre el estado de los ferrocarriles pero si sobre supuestos sabotajes.
#8 luckyy
#7 Pero qué gilipolleces dices? qué sabotajes? Si no se para de hablar de Adamuz en todas las tertulias e informativos, como debe ser
#5 luckyy
Hay que recordar que todas estas inversiones necesarias salen de los impuestos y no de las actividades de los youtubers de Andorra o las bajadas de los mismos de Ayuso ni siquiera de la cooperación público-privada.
Febrero2034 #10 Febrero2034
#5 ¿y de quien tributa en Portugal un trabajo público en España pero vive en un edificio oficial? ¿la caravana aparcada en un lugar del estado eso cuenta o no?
