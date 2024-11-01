edición general
Ingeniero australiano transforma residuos de cacahuetes en grafeno monocapa en 10 minutos sin usar químicos

Ingeniero australiano transforma residuos de cacahuetes en grafeno monocapa en 10 minutos sin usar químicos

Investigadores de la UNSW Sídney han demostrado que un residuo agrícola tan común como la cáscara de cacahuete puede transformarse en grafeno de alta calidad mediante un proceso más limpio y energéticamente eficiente que los métodos convencionales.

Supercinexin #1 Supercinexin
Estupendo. Ahora sólo hay que encontrar una utilidad para ese grafeno :troll:
sxentinel #3 sxentinel
#1 Pues tengo entendido que hay unos altavoces maravillosos de la muerte con grafeno y ojo que no he vuelto a saber nada del grafeno rotado con ángulo mágico, pero lo mismo tenemos un nuevo superconductor.

www.icfo.eu/es/noticias/2517/el-grafeno-bicapa-rotado-en-angulo-magico
WcPC #4 WcPC *
#1 Creo que tienes mal entendido, el problema con el grafeno no es que no se sepa en que usarlo, es que producirlo es mucho más caro que las tecnologías actuales, de las cuales tenemos fábricas ya construidas y procesos industriales más o menos estandarizados.
Mejora la eficiencia, pero no tanto para justificar el costo extra.

El que sea más barato de producir el grafeno es un paso importante para implementarlo en las utilidades que ya tenemos.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
La notícia del cacahuete semanal.
estemenda #5 estemenda
Hostia, McGiver redivivo.
Dasmandr #6 Dasmandr
¡Salvemos a los químicos!
Ya llevan su pena estudiando esa carrera.
