Ingeniero australiano transforma residuos de cacahuetes en grafeno monocapa en 10 minutos sin usar químicos

Investigadores de la UNSW Sídney han demostrado que un residuo agrícola tan común como la cáscara de cacahuete puede transformarse en grafeno de alta calidad mediante un proceso más limpio y energéticamente eficiente que los métodos convencionales.
Mejora la eficiencia, pero no tanto para justificar el costo extra.
El que sea más barato de producir el grafeno es un paso importante para implementarlo en las utilidades que ya tenemos.
Ya llevan su pena estudiando esa carrera.