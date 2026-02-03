Un informe municipal alertó de conflictos de intereses en la adjudicación de las viviendas públicas de playa de San Juan

El equipo de gobierno de Barcala no tomó ninguna medida al respecto a pesar de que el el informe del Servicio de Gestión Patrimonial apuntaba que había beneficiarios vinculados con funcionarios o cargos del municipales.
| etiquetas: pp , corrupción , vivienda , vivienda protegida , alicante , vpp , les naus
Igual es el momento de investigarla siguiendo el rastro del dinero.
