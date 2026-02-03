edición general
8 meneos
7 clics
Un informe municipal alertó de conflictos de intereses en la adjudicación de las viviendas públicas de playa de San Juan

Un informe municipal alertó de conflictos de intereses en la adjudicación de las viviendas públicas de playa de San Juan

El equipo de gobierno de Barcala no tomó ninguna medida al respecto a pesar de que el el informe del Servicio de Gestión Patrimonial apuntaba que había beneficiarios vinculados con funcionarios o cargos del municipales.

| etiquetas: pp , corrupción , vivienda , vivienda protegida , alicante , vpp , les naus
7 1 0 K 114 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 114 actualidad
#3 Nasser *
Después de unos cuantos gobiernos populares hasta las cejas de corrupción nada nos extraña, pero es lo que quieren la mayoría de alicantinos que votan alegremente a quien les roba, les insulta y se ríe en su cara. Cada uno merece lo que vota, los demás lo sufrimos.
2 K 45
Thornton #4 Thornton
#3 ¡Hombre, no van a votar a unos zurdos que les quieren quitar la libertaz o la tauromaquia o que quieren regularizar a los inmigrantes para que no les puedan explotar pagándoles sueldos de mierda en negro! :troll:
0 K 20
#5 pirat *
#3 #4 No olvidemos que el pp "recuperó" la alcaldía de Alacant gracias a la tránsfuga podemita nerea belmonte...
Igual es el momento de investigarla siguiendo el rastro del dinero.
0 K 8
makinavaja #2 makinavaja *
"había beneficiarios vinculados con funcionarios o cargos del municipales"--- pues lo normal que pasa en todos los sitios... ¿o no?... a ver si nos vamos a sorprender ahora con estas cosas.... :troll: :troll:
0 K 12

menéame