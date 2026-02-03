·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8006
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
8141
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
9310
clics
El despido de Hacendado
4926
clics
Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada
5004
clics
La Sima de la Olla 'revienta' en Grazalema tras los últimos temporales
más votadas
445
La Fiscalía de París registra las oficinas de X en Francia y convoca a Elon Musk para que declare por manipulación de algoritmos
683
Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria"
416
Elon Musk llama a Pedro Sánchez “tirano y traidor al pueblo de España”
380
Carta desde el más allá: la despedida de Carlos Hernández
658
Friends of Israel, la asociación fundada por Aznar y un ‘halcón’ de Vox que recibió donaciones de Epstein
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
28
clics
Piden el cese de una comisaria jefa de la Policía Nacional por el caso de la desaparición de pruebas de la doble violación con burundanga en Pamplona
El Sindicato Unificado de Policía reclama medidas disciplinarias tras la sentencia firme del TEDH por una mala praxis policial
|
etiquetas
:
cese
,
comisaria
,
policía
,
pruebas
,
burundanga
16
3
0
K
227
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
0
K
227
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
candonga1
Casito aisladito.
2
K
54
#5
Supercinexin
#1
Y además seguro que las pruebas no existían porque, como todo el mundo sabe, la sumisión química no existe y son todo mentiras de las feministas.
1
K
21
#2
coydanerko
La justicia no existe cuando no interesa que exista. El que tenga que venir un tribunal europeo a condenar esto es una puta vergüenza.
Aquí, el problema de fondo, es la impunidad de los jueces. Los jueces deberían responder de sus acciones igual que el resto del mundo.
3
K
49
#7
Malinke
Si piden, es que...¿no la iban a echar?
0
K
12
#3
coydanerko
Por otra parte, esa doble violación es una supuesta violación. No hubo juicio, en buena parte debido a la desaparición de las pruebas, pero el caso es que no hubo juicio. Nada impide suponer que es una denuncia falsa igual que nada impide suponer que no lo es.
Eso de la burundaga es algo que se puede detectar mentras haya un cabello que haya crecido en el día de la toma de la droga. Esto quiere decir hasta años después en el caso de las mujeres. En consecuencia, cada vez que se dice "burundaga" sin que haya un análisis confirmándolo, lo único razonable es suponer que es mentira. Otra cosa sería faltar a la verdad.
0
K
7
#4
roca
#3
Han Robado las pruebas. Nadie roba pruebas sino implica a nadie. Más culpables no pueden ser.
1
K
24
#6
coydanerko
#4
Ya, si sospechoso lo es un rato. Pero ser sospechoso no es una prueba.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aquí, el problema de fondo, es la impunidad de los jueces. Los jueces deberían responder de sus acciones igual que el resto del mundo.
Eso de la burundaga es algo que se puede detectar mentras haya un cabello que haya crecido en el día de la toma de la droga. Esto quiere decir hasta años después en el caso de las mujeres. En consecuencia, cada vez que se dice "burundaga" sin que haya un análisis confirmándolo, lo único razonable es suponer que es mentira. Otra cosa sería faltar a la verdad.