Piden el cese de una comisaria jefa de la Policía Nacional por el caso de la desaparición de pruebas de la doble violación con burundanga en Pamplona

El Sindicato Unificado de Policía reclama medidas disciplinarias tras la sentencia firme del TEDH por una mala praxis policial

#1 candonga1
Casito aisladito.
#5 Supercinexin
#1 Y además seguro que las pruebas no existían porque, como todo el mundo sabe, la sumisión química no existe y son todo mentiras de las feministas.
#2 coydanerko
La justicia no existe cuando no interesa que exista. El que tenga que venir un tribunal europeo a condenar esto es una puta vergüenza.

Aquí, el problema de fondo, es la impunidad de los jueces. Los jueces deberían responder de sus acciones igual que el resto del mundo.
#7 Malinke
Si piden, es que...¿no la iban a echar?
#3 coydanerko
Por otra parte, esa doble violación es una supuesta violación. No hubo juicio, en buena parte debido a la desaparición de las pruebas, pero el caso es que no hubo juicio. Nada impide suponer que es una denuncia falsa igual que nada impide suponer que no lo es.

Eso de la burundaga es algo que se puede detectar mentras haya un cabello que haya crecido en el día de la toma de la droga. Esto quiere decir hasta años después en el caso de las mujeres. En consecuencia, cada vez que se dice "burundaga" sin que haya un análisis confirmándolo, lo único razonable es suponer que es mentira. Otra cosa sería faltar a la verdad.
#4 roca
#3 Han Robado las pruebas. Nadie roba pruebas sino implica a nadie. Más culpables no pueden ser.
#6 coydanerko
#4 Ya, si sospechoso lo es un rato. Pero ser sospechoso no es una prueba.
