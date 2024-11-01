Un informe europeo sobre el Estado de Derecho afirma que la condena contra García Ortiz “plantea interrogantes sobre la independencia judicial”

“La condena penal del fiscal general del Estado plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la politización de los procesos penales contra altos cargos y la utilización del sistema de justicia con fines partidistas”, ha advertido el principal grupo europeo de defensa de las libertades civiles, la Unión de Libertades Civiles por Europa (Liberties), formado por 40 ONG de 22 países, en su Informe sobre el Estado de Derecho 2026.