edición general
13 meneos
10 clics
Un informe europeo sobre el Estado de Derecho afirma que la condena contra García Ortiz “plantea interrogantes sobre la independencia judicial”

Un informe europeo sobre el Estado de Derecho afirma que la condena contra García Ortiz “plantea interrogantes sobre la independencia judicial”

“La condena penal del fiscal general del Estado plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la politización de los procesos penales contra altos cargos y la utilización del sistema de justicia con fines partidistas”, ha advertido el principal grupo europeo de defensa de las libertades civiles, la Unión de Libertades Civiles por Europa (Liberties), formado por 40 ONG de 22 países, en su Informe sobre el Estado de Derecho 2026.

| etiquetas: europa , españa , estado de derecho , garcía ortiz , jueces
11 2 1 K 130 actualidad
5 comentarios
11 2 1 K 130 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Ni el caso Dreyfus fue tan aberrante.
1 K 39
Dene #5 Dene
interrogantes?? ninguno.
Todo el mundo sabe que la independencia judicial es .. como los reyes magos..
1 K 31
domadordeboquerones #3 domadordeboquerones
Hay que controlar a los jueces, esto se nos va de las manos {0x1f525}
1 K 26
aporuvas #2 aporuvas
A estos HP les importa una mierda, el daño ya está hecho
1 K 25
Alfon_Dc #4 Alfon_Dc
Realmente hace falta un informe para saber qué los jueces son ..........?
0 K 12

menéame