Un informe de Amnistía Internacional pide al Estado, autonomías y municipios acabar con la construcción en zonas inundables

Un año después de la trágica DANA de Valencia, que se cobró la vida de 229 personas, las autoridades estatales, autonómicas y locales "siguen permitiendo la edificación en zonas inundables", sin adoptar medidas eficaces de adaptación al cambio climático. Así lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que recalca que en los municipios afectados por la DANA se continúa construyendo en zonas de riesgo, "exponiendo a decenas de miles de personas a nuevas inundaciones que podrían producirse en cualquier momento".