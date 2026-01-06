·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
152
clics
Informativo CGTN (Cadena Global de Televisión de China) en Español 10/01/2026
Informativo CGTN (Cadena Global de Televisión de China) Español del 10 de enero de 2026
|
etiquetas:
:
informativo
,
cadena
,
global
,
de
,
televisión
,
de
,
china
,
español
,
2026
,
enero
10
2
4
K
119
actualidad
20 comentarios
10
2
4
K
119
actualidad
Comentarios destacados:
#6
#5
Si, la cobertura sobre la invasion a Ucrania es de primero de periodismo independiente:
espanol.cgtn.com/search?keyword=rusia
#1
Harkon
La web con las notiocias al día aquí:
espanol.cgtn.com/portada
6
K
104
#7
Pertinax
*
#4
EEUU (por supuesto), Rusia, China, Irán... todos ellos tienen canales en español. Menear un noticiero cualquiera es simplemente irrelevante.
Aunque entiendo la intención: dar a conocerlo. El problema es que es, como algunos ejemplos de los países que expongo, un medio de mierda, para crear opinión a partir de filtros gubernamentales de países que se mean en los derechos humanos. Algo que solo hace la derecha fascista... y diariored.
5
K
71
#2
Pertinax
*
Esto es como menear cualquier Telediario pero con la presentadora teniendo un palo metido en el ortamen.
Canalred compartiendo medios que censuran mucho y bien, pero se ponen como basiliscos cuando lo hacen otros.
10
K
53
#4
Kantinero
*
#2
Igual la información no es el contenido, sino el hecho de que sea en español en plena China, además no os ha dado tiempo de concluir que es propaganda china , el informativo dura 28 min, y habéis posteado a los 3 mn
va también por
#_3
3
K
47
#8
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#4
Pues sobraban dos minutos ya que es la propaganda oficial del régimen, ya que no hay otra, porque la prensa libre no existe.
Es como el NODO de Franco
2
K
36
#10
Kantinero
#8
Otro que mira al dedo
0
K
13
#15
Harkon
*
#8
Jajaja claro, porque lo que tú ves no es propaganda claro que no
Son mentira las declaraciones de la portavoz del ministerio relaciones exteriores Mao Ning que salen en el noticiario al respecto de la posición de China respecto a Venezuela? porque está hablando a los países de todo el mundo en nombre de China pero aquí no las he visto EN NINGUNA PARTE, pero eh, lo que tu ves no es propaganda, no, es solo omisión deliberada de la posición de un país respecto a lo que está haciendo EEUU ahora mismo
3
K
44
#18
Pertinax
*
#15
Se informa de sus declaraciones al respecto incluso en Infobae. No te flipes, propagander.
www.infobae.com/america/agencias/2026/01/06/china-acusa-a-eeuu-de-impo
2
K
39
#16
Harkon
#8
Con este noticiario me he enterado de cuanto porcentaje de petroleo se está exportando ahora mismo a EEUU desde venezuela, el 27%, si es mentira que alguien lo desmienta, pero aquí no, aquí NO ten dicen cifras para que tú te montes la película tú solito de que EEOO se está llevando ahora mismo el 100%
Ya, pero tú no ves propaganda, no, mis cojones
1
K
23
#9
Supercinexin
#2
Es como si fuera un Telediario, o sea dando noticias e informando objetivamente a la población, pero de verdad
Como sería La 1 de TVE si no existiera el Partido Popular, vamos.
1
K
33
#11
Pertinax
*
#9
Al menos en la FOX te informan de las ejecuciones de estado en EEUU. En esta mierda no te vas a enterar. Jamás. Y canalred a las palmas.
2
K
36
#5
Ysinembargosemueve
Es increíble como informan de política exterior, estamos acostumbrados a voceros que repiten lo que media docena de oligarcas y sus medios y gobiernos tergiversan, que un poco de aire fresco en informacion es de agradecer.
2
K
41
#6
desastrecolosal
#5
Si, la cobertura sobre la invasion a Ucrania es de primero de periodismo independiente:
espanol.cgtn.com/search?keyword=rusia
5
K
66
#13
elgansomagico
Ostia! Pero si es canal de YT de Canal Red. Pensé que era un canal chino con proyección al exterior tipo Rt, Hispantv...
Estos sos mismos que llevan desde el 2 de enero sin noticias de Irán
2
K
33
#14
Pertinax
*
#13
Lo es, pero compartido por canalred. A nadie le molesta el olor de sus propios cuescos.
1
K
25
#3
pozz
China, el tercer pais por la cola de los que menor libertad de prensa tiene en el planeta:
rsf.org/es/clasificacion
La gente que os tragais esta mierda de propaganda china, teneis un problemon bien grande en vuestra atrofiada cabeza.
11
K
27
#17
LaInsistencia
#3
Si quieres te cojo de la mano y damos un paseo por las noticias que has votado. ¿Te das cuenta de la cantidad que han sido cerradas por bulo, microblogging o similares de todas las que te parecen interesantes? ¿Crees que estas en condiciones de hablar de la mierda de propaganda que se tragan otros, viendo lo que te parece relevante a ti?
2
K
30
#20
pozz
#17
Te piensas lo que me importa? habeis convertido esta web en un estercolero de bulos y propaganda antioccidental, con las visitas y el trafico hundidas en la miseria mas absoluta... es que hasta le estais dando cobaen esta web a varias webs dirigidas por nazis, sitios que parece que tienen la aprobacion de buena parte de esa comunidad que dice ser de izquierdas.
Ni te imaginas la de risas que me estoy echando a vuestra costa, y mas aun viendo que lo que pasa en el mundo real dista de la mierda de propaganda que circula pro aqui.
0
K
8
#19
Abril_2025
¿Mas propaganda sobre china? ¿Pero es que no tenéis suficiente con meneame?.
Qué paciencia tenéis, de verdad.
1
K
19
#12
Mustela
#0
Tras ver a la presentadora al inicio he de decir que seguramente he visto momias más flexibles...
0
K
14
