La inflación en Argentina se situó en 31,4 % interanual en noviembre

La inflación en Argentina se situó en 31,4 % interanual en noviembre

El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en noviembre en el 31,4 % interanual, en lo que marca el fin de dieciocho meses consecutivos de desaceleración de la inflación, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La tasa de inflación interanual registrada en noviembre marca un leve aumento respecto a la de octubre, que se ubicó en el 31,3 % y fue la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Teniendo a la poblacion que no puede comprar aun tienen la inflacion al 31%.

Argentina va bien!
Barney_77 #2 Barney_77
Datos fascistas
#7 DatosOMientes
Me hace gracia que se piense por aquí que se puede revertir una situación tan jodida como la que tenía Argentina, gestada durante lustros, en dos años.
#10 Daniel2000
#7 Déjalos, no les fastidies la noche, que son felices con sus historias.
valandildeandunie #15 valandildeandunie *
#10 Te íbamos a explicar que es lo que pasa cuando dos variables como consumo e IPC bajan correlativamente.

Pero vemos que no eres capaz de entender algo tan sencillo sin que tu cuidador tenga que cambiarte de pañal, así que pasamos de perder el tiempo tan valioso que tenemos. Así que lo gastaremos en algo más provechoso.

Por ejemplo, reírse de ti.
JackNorte #12 JackNorte *
#7 A mi me hace gracia que los mismos que estuvieron con Macri arreglen algo que empeoraron en el pasado. No se.
Dudo que Argentina mejore sin acabar con los corruptos, por muchas medidas economicas recortes y demas , mientras sigan robando objetivamente los que gobiernan incluso a los minusvalidos o mezclandose con los narcos o sacando criptos truchas.
No se, ningun pais sale de el hoyo permitiendo la corrupcion y la economia irregular extendida.
Pero claro esa es mi opinion. Se iran turnando gobiernos haciendo lo mismo de diferente forma mientras no afronten los problemas.
Disfrazar cifras no funciona durante mucho tiempo.
calde #6 calde
Joder qué bien va Argentina! La suiza del sur!

:shit:
#8 Daniel2000 *
En el 2021 la inflación fue del 50,9%.
En el 2022 la inflación subió al 94,8%.
En el 2023 la inflación subió al 211,4%.

Legal al poder Milei en Diciembre del 2023

En el 2024 la inflación bajó 117,8%.
En el 2025 la inflación va por el 31,4%.

Trastornado lo llaman algunos.

Dato mata relato.
Lutin #1 Lutin
Las medidas del trastornado mental están surtiendo efecto, lo que pasa que sois todos unos rogelios que no aceptan las bondades del hijoputismo libertario.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
La inflación es lo primero que baja cuando hay una depresión económica.
Y que Argentina está en medio de una crisis económica galopante, es algo que lo sabe hasta la IA de Google… que no es precisamente kirsnerista :  media
#11 Daniel2000
#5 Entonces, cuando tenían una inflación del 211% (cuando llegó Milei), ¿ la economía iba como un cohete ?
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#11 No, alguna otra pregunta tonta ?
Eibi6 #4 Eibi6
Un 31% sigue siendo una locura en cualquier país normal, incluida Argentina hasta +- la llegada de Macri
#9 ContracomunistaCaudillo *
Cada vez escucho menos chillidos de comunistas en meneame criticando a milei. Por algo será
#14 Daniel2000
#9 “Sancho, ladran luego cabalgamos “
