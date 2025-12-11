El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en noviembre en el 31,4 % interanual, en lo que marca el fin de dieciocho meses consecutivos de desaceleración de la inflación, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La tasa de inflación interanual registrada en noviembre marca un leve aumento respecto a la de octubre, que se ubicó en el 31,3 % y fue la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %
| etiquetas: argentina , inflación , milei
Argentina va bien!
Pero vemos que no eres capaz de entender algo tan sencillo sin que tu cuidador tenga que cambiarte de pañal, así que pasamos de perder el tiempo tan valioso que tenemos. Así que lo gastaremos en algo más provechoso.
Por ejemplo, reírse de ti.
Dudo que Argentina mejore sin acabar con los corruptos, por muchas medidas economicas recortes y demas , mientras sigan robando objetivamente los que gobiernan incluso a los minusvalidos o mezclandose con los narcos o sacando criptos truchas.
No se, ningun pais sale de el hoyo permitiendo la corrupcion y la economia irregular extendida.
Pero claro esa es mi opinion. Se iran turnando gobiernos haciendo lo mismo de diferente forma mientras no afronten los problemas.
Disfrazar cifras no funciona durante mucho tiempo.
En el 2022 la inflación subió al 94,8%.
En el 2023 la inflación subió al 211,4%.
Legal al poder Milei en Diciembre del 2023
En el 2024 la inflación bajó 117,8%.
En el 2025 la inflación va por el 31,4%.
Trastornado lo llaman algunos.
Dato mata relato.
Y que Argentina está en medio de una crisis económica galopante, es algo que lo sabe hasta la IA de Google… que no es precisamente kirsnerista :