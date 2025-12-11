La inflación en Argentina se situó en 31,4 % interanual en noviembre

El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en noviembre en el 31,4 % interanual, en lo que marca el fin de dieciocho meses consecutivos de desaceleración de la inflación, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La tasa de inflación interanual registrada en noviembre marca un leve aumento respecto a la de octubre, que se ubicó en el 31,3 % y fue la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %