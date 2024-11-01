edición general
La inexperiencia de Vox frente a la 'picardía' de PP y PSOE le obligan a devolver 34.345 € a las Cortes de Castilla-La Mancha

La falta de rodaje administrativo de Vox ha acabado costándoles 34.345 euros. La razón es clara, las subvenciones otorgadas por las Cortes a los grupos parlamentarios solo pueden destinarse a financiar su actividad institucional. Si parte del dinero no se utiliza, debe devolverse a la propia Cámara. Únicamente puede transferirse a la formación política si existe un convenio de colaboración que detalle qué servicios presta el partido al grupo y cuál es su coste. Vox, a diferencia de PSOE y PP, no elaboró ese convenio de forma válida.

6 comentarios
ur_quan_master #1 ur_quan_master
" inexperiencia" no. Incompetencia y vagancia.
Garbns #2 Garbns
#1 Pues que quieres que te diga y sin defender a VOX, me parece más bien una estafa lo del PP y PSOE para transferir el dinero al partido..
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 sin conocer a fondo el tema creo que se trata de una subvención que se le da al grupo y que como toda subvención hay que justificarla.

Que está "subvención" sea una estafa más de los partidos a los ciudadanos, no te digo que no
sotillo #6 sotillo
#1 No son más lerdos por qué son más vagos todavía, además aquí el de la foto ya ha gastado todos sus recursos intelectuales en poner una banderita de España por cien mil euros en Talavera de la Reina
ChatGPT #5 ChatGPT
“ Si parte del dinero no se utiliza, debe devolverse a la propia Cámara. Únicamente puede transferirse a la formación política ”

Pero qué puta vergüenza es esta? Lo que no gasten pueden dárselo al partido?
#4 Hynkel
Gastarse toda la subvención o el presupuesto es de primero de pillo. Ya en la universidad uno ve que todos los departamentos se pulen el presupuesto entero, porque si no lo hacen se lo rebajan. Los de arriba entienden que si no te lo gastas todo es que no necesitabas tanto.
