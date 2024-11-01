El INE confirma que la inflación se moderó al 3% en noviembre y que las pensiones subirán un 2,7% en 2026

Los alimentos, las gasolinas y los paquetes turísticos volvieron a presionar al alza sobre los precios. La evolución favorable de los precios de la electricidad ha sido el principal factor que ha permitido que la inflación se modere tras haber encadenado varios meses al alza. En octubre, los precios de la factura de la luz eran un 18,7% más elevados que el mismo mes de 2024, un ritmo de crecimiento que se ha moderado hasta el 11,9% en noviembre. En la cesta de la compra, la inflación se aceleró desde el 2,4% interanual en octubre al 2,8 en Nov.