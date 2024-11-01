edición general
El INE confirma que la inflación se moderó al 3% en noviembre y que las pensiones subirán un 2,7% en 2026

Los alimentos, las gasolinas y los paquetes turísticos volvieron a presionar al alza sobre los precios. La evolución favorable de los precios de la electricidad ha sido el principal factor que ha permitido que la inflación se modere tras haber encadenado varios meses al alza. En octubre, los precios de la factura de la luz eran un 18,7% más elevados que el mismo mes de 2024, un ritmo de crecimiento que se ha moderado hasta el 11,9% en noviembre. En la cesta de la compra, la inflación se aceleró desde el 2,4% interanual en octubre al 2,8 en Nov.

Torrezzno #3 Torrezzno
Como se calcula el IPC se debería revisar. Dos cestas de la compra, una para el pueblo llano solo básicos (alimentos frescos, luz, gasolina y alquiler) y otra general. Seria curioso ver lo que ha subido la primera en comparación con la segunda
valandildeandunie #6 valandildeandunie
#3 O sea, darle más peso a unos productos determinados que a otros.

Lo podríamos llamar ponderación.

E incluso hacer que el IPC se calcule de esa forma y que quedase algo así.  media
Torrezzno #9 Torrezzno *
#6 exacto, pero quitando todo lo no esencial. Alcohol y tabaco... hoteles y restaurantes. Solo 4 o 5 categorías. Y sin ultraprocesados que suben menos que los frescos.

Ese 18% en alimentación incluye desde patatas fritas a monster. Los huevos han subido un 70% como decía Rufián el otro día. Si los mezclas con basura cancerígena que se mantiene al mismo precio obtienes una media ponderada que no representa la realidad de que comer sano es prohibitivo

Lo mismo pero con lo que digo arriba : alimentos frescos, gasolina, electricidad y gas.

Listillo xD
#13 Cuchifrito
#9 #6 Es que la alimentación supone bastante más del 18% de la cesta de la compra de una persona de ingresos medianos. Igual con la vivienda.
lonnegan #4 lonnegan *
Nos están timando a base de bien, dice que las gasolinas presionan al alza. Es curioso dado que el precio del barril de petróleo brent no ha dejado de bajar, de hecho de Enero a hoy el barril ha bajado 16 dólares.... A mi que me lo expliquen.

datosmacro.expansion.com/materias-primas/brent
makinavaja #7 makinavaja
#4 Nos mean y nos dicen que llueve... :troll:
#8 rbrn *
#7 El problema son a los que mean y dicen que llueve :-(
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Darle las gracias a la patronal que ya están llorando por ofrecer un 1,5%, que les producirá muchas perdidas. :troll:
Desideratum #12 Desideratum
#0 Te he cambiado el titular, que era erróneo y, de paso, he ampliado la única frase que habías puesto en la noticia para darle contexto.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
recuerda: las pensiones SÍ se actualizan al IPC para no perder poder adquisitivo, tu sueldo de mierda NO!
bronco1890 #2 bronco1890
#1 Bajar las pensiones actuales tendría un coste en votos que ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, se puede permitir.
La solución es bajar las pensiones futuras e ir recortando de otros sitios para pagar las actuales.
ChatGPT #5 ChatGPT
#2 los políticos (al igual que los directivos de grandes empresas) tienen un horizonte temporal de un lustro. Con lo que ganan en ese tiempo ya tienen la vida arreglada, si lo que dejan detrás es una empresa o país en descomposición les da bastante igual
#11 rbrn
#1 Sueldos más bajos -> futuras pensiones más bajas. Win-Win.
