La industria química amenaza con llevarse 26.000 millones de inversiones en diez años

El sector baraja deslocalizar la producción de España si el precio de la luz no baja y si la UE no contiene la avalancha sin control de producto chino y turco. La industria química, que genera 1,09 millones de empleos en España entre directos, indirectos e inducidos y que se consolidó en 2024 como el tercer sector más exportador, solo por detrás de alimentos y bienes de equipo, con 59.166 millones de euros, ha encendido las señales de alarma ante un escenario económico en el que se ha producido la tormenta perfecta.
| etiquetas: industria química , electricidad , precios , turquía , china
Si son muy intensivo en consumo de electricidad igual les interesaba hacerse generadores, se auto generan y se benefician de lo cara que es al vendernosla.
Però luego que si el socialismo y la izquierda es mala y si tratan de regular están manipulando el libre mercado.
Lo de la externalitzación de la indústria ya hace tiempo que está pasando. Basf Europa está cerrando plantas aquí de materia prima para abrirlas e importar desde China.