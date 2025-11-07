La industria química amenaza con llevarse 26.000 millones de inversiones en diez años

El sector baraja deslocalizar la producción de España si el precio de la luz no baja y si la UE no contiene la avalancha sin control de producto chino y turco. La industria química, que genera 1,09 millones de empleos en España entre directos, indirectos e inducidos y que se consolidó en 2024 como el tercer sector más exportador, solo por detrás de alimentos y bienes de equipo, con 59.166 millones de euros, ha encendido las señales de alarma ante un escenario económico en el que se ha producido la tormenta perfecta.