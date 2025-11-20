edición general
Indignación del PSOE de Alcantarilla por la contratación de una influencer para presentar los Presupuestos

'Se omite información relevante, como el hecho de que el Ayuntamiento ha dejado de recaudar 1,5 millones de euros por el contrato del servicio de agua', afirma la formación socialista

Comentarios destacados:      
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Vaya puto circo.
10 K 78
angelitoMagno #8 angelitoMagno
¿De quien es familiar la influencer?
8 K 66
Gandark_S1rk #12 Gandark_S1rk
murcia la invento una ia
1 K 21
Sadalsuud #13 Sadalsuud
#12 Pues si eso es verdad, Skynet es un angelito bienintencionado comparado con esa joputa por inventar murcia.

¡Murcianos, go home marte! (o cualquier otro día de la semana también nos vale).
0 K 10
Gandark_S1rk #15 Gandark_S1rk
#13 murcia deberia desaparecer del multiverso
0 K 11
#18 Xoche
#15 Ya lo dijeron los científicos: "La expansión del Universo está dejando atrás Murcia". Bueno, los expertos de elmundotoday, que saben mucho sobre esa porción de tierra xD
0 K 6
Sadalsuud #24 Sadalsuud
#15 ¿Donde hay un thanos cuando se le necesita de verdad...? :troll:
0 K 10
SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones
#12 Una IA borracha.
0 K 12
#19 Xoche *
#12 La inventaron los de elmundododay un día que tenían que rellenar
0 K 6
woody_alien #21 woody_alien
#12 Y tanto, una iä iä Cthulhu fhtagn.
0 K 13
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Con ese nombre, por dónde esperábais que iban a arrojar los presupuestos....
1 K 19
Esfingo #3 Esfingo
El dinero público no es de nadie
2 K 17
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Eso digo yo :troll:
0 K 12
#6 sliana
Si los técnicos pueden subcontratar si trabajo, el alcalde también
2 K 16
elGude #7 elGude
España es un meme
1 K 16
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Por la alcantarilla habría que tirarlos a todos
1 K 14
woody_alien #22 woody_alien
Iba a decir Ay omá que rica, pero en viendo al marido mejor me callo :-x

www.instagram.com/p/DPbOa_eCPb1
0 K 13
#10 Suleiman
En este país, cada vez se ven mas burradas, y parece que a los ciudadanos nos importa un pimiento.
0 K 11
WcPC #9 WcPC
Una persona que sabía comunicar contratada para comunicar...
No sé, no me parece tan diferente que contratar a un periodista (como se hace normalmente)
0 K 11
EseToritoGuapo #14 EseToritoGuapo
#9 Creo que la concejala de Hacienda debería tener las aptitudes necesarias para explicar los presupuestos, de hecho debería ser la persona idonea para hacerlo. Que esto no es el pregón de las fiestas del pueblo.
6 K 51
Battlestar #20 Battlestar
#9 Yo en estos casos siempre me planteo lo mismo. Se contrata a gente para muchas cosas, famosos que cobran un pastizal y no son tan famosos. Si el influencer realmente tiene alcance, pues oye, igual hasta está saliendo barato y cuesta menos que otro tipo de promoción y tiene más alcance.

Claro, el problema está en ver si realmente tiene alcance o no, porque como todo hay influencers que influencian y tienen mucho alcance y luego influencers de nombre que solo tienen una granja de bots y no muchos.
0 K 10
#23 audrey2012
#9 Yo diría que la comunicación es una habilidad blanda requerida para cualquier puesto con un mínimo de responsabilidad. Y en el caso de un político diría que es tan indispensable como que un médico sepa qué es un virus. Pero, oye, los votantes tienen derecho a regalarle su dinero al incompetente que quieran.
0 K 7
EsUnaPreguntaRetórica #25 EsUnaPreguntaRetórica
#9 contratar a un periodista (como se hace normalmente)

Eso se hará en tu pueblo, en el mío desde luego no.
0 K 9
EldelaPepi #11 EldelaPepi
xD xD xD
Qué esperpento, mare.
0 K 8
#17 Xoche
A lo que hemos llegado...
0 K 6

