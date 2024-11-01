Indignación por el hecho de que la electricidad de la nueva central nuclear de Sizewell C costará casi el DOBLE que la actual, lo que supone un «espantoso derroche de dinero». (Eng)

La futura central nuclear Sizewell C en Suffolk ha generado protestas e indignación pública porque la electricidad que producirá costará casi el doble que los precios actuales del mercado, en torno a £120 por MWh, según un análisis reciente. Esto ha sido calificado como un “despilfarro de dinero” por críticos que cuestionan el uso de fondos públicos y la transparencia del proyecto.