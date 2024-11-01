Indignación por el hecho de que la electricidad de la nueva central nuclear de Sizewell C costará casi el DOBLE que la actual, lo que supone un «espantoso derroche de dinero». (Eng)

La futura central nuclear Sizewell C en Suffolk ha generado protestas e indignación pública porque la electricidad que producirá costará casi el doble que los precios actuales del mercado, en torno a £120 por MWh, según un análisis reciente. Esto ha sido calificado como un “despilfarro de dinero” por críticos que cuestionan el uso de fondos públicos y la transparencia del proyecto.
| etiquetas: sizewell c , energía nuclear , sobrecoste , precio , derroche , nivelar , reino u
"Mr Miliband previously promised a “new golden age” of nuclear to bring bills down for good."
te partes con las promesas de los políticos. cuesta el doble de lo estimado (a quien le sorprende) y sube en vez de bajar las tarifas como fue prometido. Como no, la mitad financiada por el estado
O incrementar los costes de regulación y restricciones técnicas como está sucediendo en España.
#3 Lo de externalizan los costes de la eolica y fotovoltaica mejor no lo hablamos y así parece que es gratis.
Limpia segura barata
Y la otra mitad te la gastas en investigacion en condiciones de la fusion