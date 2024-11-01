edición general
Indignación por el hecho de que la electricidad de la nueva central nuclear de Sizewell C costará casi el DOBLE que la actual, lo que supone un «espantoso derroche de dinero». (Eng)

La futura central nuclear Sizewell C en Suffolk ha generado protestas e indignación pública porque la electricidad que producirá costará casi el doble que los precios actuales del mercado, en torno a £120 por MWh, según un análisis reciente. Esto ha sido calificado como un “despilfarro de dinero” por críticos que cuestionan el uso de fondos públicos y la transparencia del proyecto.

6 comentarios
#1 Varelse
Y siguen intentando convencernos de construir más ...
1 K 26
#2 omega7767 *
"the estimated construction cost for the Sizewell C nuclear power station is approximately £38 billion (in 2024 prices) from earlier estimates of around £20bn. "
"Mr Miliband previously promised a “new golden age” of nuclear to bring bills down for good."

te partes con las promesas de los políticos. cuesta el doble de lo estimado (a quien le sorprende) y sube en vez de bajar las tarifas como fue prometido. Como no, la mitad financiada por el estado
:-)
1 K 21
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 aquí quitamos el slogan de “la más barata”
0 K 20
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
Se les olvida decir que a la nueva energía eólica terrestre a £72,24/MWh y solar a £65,23/MWh hay que sumarle las £100/MWh de las baterías para que tengan la misma estabilidad y regulación que una nuclear.

O incrementar los costes de regulación y restricciones técnicas como está sucediendo en España.

#3 Lo de externalizan los costes de la eolica y fotovoltaica mejor no lo hablamos y así parece que es gratis.
0 K 16
neo1999 #6 neo1999
Limpia
segura
barata
0 K 10
#5 aletmp
43.000 millones de euros ha costado el mamarracho ese. Prueba a meter ese dinero en otros proyectos energeticos... nada mas que te gastes la mitad en renovables y baterias estacionarias ya lo flipas.

Y la otra mitad te la gastas en investigacion en condiciones de la fusion
0 K 7

