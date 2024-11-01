edición general
5 meneos
62 clics
India: Esperó 10 horas en urgencias de un hospital con un machete clavado en su cabeza

India: Esperó 10 horas en urgencias de un hospital con un machete clavado en su cabeza  

Rohit Pawar llegó al hospital con un koita, un machete de hoja que suele ser utilizado en la India para abrir cocos o despejar maleza clavado en la cabeza. Mientras esperaba, Pawar estaba consciente, caminaba con normalidad, usaba su móvil y fumaba un cigarrillo electrónico.El hecho dejó atónitos a los testigos, pues pasó 10 horas esperando a que le atendieran para retirarle el machete, que penetró 4 centímetros en el cerebro. Un comunicado emitido por las autoridades señala que, actualmente, el sujeto se encuentra en la UCI recuperándose

| etiquetas: india , bombay , machete , cabeza
4 1 0 K 62 actualidad
12 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
karakol #2 karakol
Ya podrían aprender los macheteados de Madrid que con un cortecito de nada ya están llorando en las Urgencias del hospital.

Nenazas.
1 K 38
#8 Beltza01
#2 Siempre nos dicen que sólo acudamos a urgencias si es realmente necesario. No hacemos caso.
0 K 8
M.Dick_Tadura #1 M.Dick_Tadura
Si hubiera sido en Andalucia o Madrid todavía estaría esperando :roll:
1 K 26
vicvic #7 vicvic *
#1 Queda muy bien decirlo porque es el PP y tal, pero la realidad es otra . En este informe del ministerio de sanidad (diciembre 2025), dicen otra cosa:
"En la Comunidad de Madrid, la espera media para una operación se sitúa en 49 días, con 70.971 pacientes pendientes, una tasa de 9,96 por cada mil habitantes y un 0,5 % de usuarios que aguardan más de seis meses. En Cataluña, el tiempo medio asciende a 148 días, con 202.114 pacientes, una tasa de 25,39 por mil habitantes y un 30,3 % que…   » ver todo el comentario
0 K 11
#9 pelagito
#1 En Andalucia estaría pidiendo frenadol o algo para el resfriado, porque cada vez que estornuda se da con el mango en los huevos.
0 K 9
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Igual había casos más graves antes.
1 K 22
#10 Beltza01
#3 Igual su casta no merecía despertar al cirujano.
0 K 8
#11 Pitchford
#3 El socorrido triaje. Este estaba en pie y con el móvil, caso leve.
0 K 18
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Habría que buscar en hemerotecas, pero en España ha pasado de alguno de llegar con cuchillo clavado y no enterarse.
0 K 19
eltxoa #6 eltxoa
Aquí las 10 primeras horas son en la sala de espera. Luego ya cuando te pasan a boxes te hacen esperar un poco. Es conveniente llevarse una powebank generosa.
0 K 11
#5 DotorMaster
No llevaba las gafas y había leído "en el hospital Zendal"
0 K 10
ElPerroDeLosCinco #12 ElPerroDeLosCinco
Si ese tipo machete suele ser utilizado para abrir cocos, yo no veo la noticia aquí.
0 K 10

menéame