India: Esperó 10 horas en urgencias de un hospital con un machete clavado en su cabeza  

Rohit Pawar llegó al hospital con un koita, un machete de hoja que suele ser utilizado en la India para abrir cocos o despejar maleza clavado en la cabeza. Mientras esperaba, Pawar estaba consciente, caminaba con normalidad, usaba su móvil y fumaba un cigarrillo electrónico.El hecho dejó atónitos a los testigos, pues pasó 10 horas esperando a que le atendieran para retirarle el machete, que penetró 4 centímetros en el cerebro. Un comunicado emitido por las autoridades señala que, actualmente, el sujeto se encuentra en la UCI recuperándose
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Nenazas.
"En la Comunidad de Madrid, la espera media para una operación se sitúa en 49 días, con 70.971 pacientes pendientes, una tasa de 9,96 por cada mil habitantes y un 0,5 % de usuarios que aguardan más de seis meses. En Cataluña, el tiempo medio asciende a 148 días, con 202.114 pacientes, una tasa de 25,39 por mil habitantes y un 30,3 % que… » ver todo el comentario