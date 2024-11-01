¿Por qué los impuestos bajos te hacen menos libre? [EN]

El argumento conservador contra los programas sociales es: el gobierno toma tu dinero y lo malgasta; el libre mercado es más eficiente. Los datos dicen lo contrario. El tipo impositivo máximo en Noruega ronda el 60%. En Estados Unidos, es el 37%. En teoría, el noruego paga más. En la práctica, el estadounidense paga más. Además el noruego paga una vez mientras que el estadounidense paga dos veces. El noruego paga impuestos y recibe atención médica, guardería, educación y vacaciones pagadas. El estadounidense paga impuestos y recibe un ejército.