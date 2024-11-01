¿Por qué los impuestos bajos te hacen menos libre? [EN]

El argumento conservador contra los programas sociales es: el gobierno toma tu dinero y lo malgasta; el libre mercado es más eficiente. Los datos dicen lo contrario. El tipo impositivo máximo en Noruega ronda el 60%. En Estados Unidos, es el 37%. En teoría, el noruego paga más. En la práctica, el estadounidense paga más. Además el noruego paga una vez mientras que el estadounidense paga dos veces. El noruego paga impuestos y recibe atención médica, guardería, educación y vacaciones pagadas. El estadounidense paga impuestos y recibe un ejército.
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Es muy fácil de ser convencido de que sin impuestos tienes más dinero y eso es igual a vivir mejor.
Pero no entienden el dinero que cuesta educar a sus hijos, que sus padres tengan sanidad pública y mantener las carreteras (entre otras muchas cosas). A quien no entiende de números, es fácil convencerle de que si estás 40 años bien, y 30 mal, estás pagando 10 años de más, y no entienden que esto va de valor absoluto y que ningún seguro existente cubriría su vejez aunque pagase desde el día que nace.
Pero para caso todo el resto del mundo, sí, los impuestos te permiten vivir mejor y más tranquilo.