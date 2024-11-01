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¿Por qué los impuestos bajos te hacen menos libre? [EN]

¿Por qué los impuestos bajos te hacen menos libre? [EN]

El argumento conservador contra los programas sociales es: el gobierno toma tu dinero y lo malgasta; el libre mercado es más eficiente. Los datos dicen lo contrario. El tipo impositivo máximo en Noruega ronda el 60%. En Estados Unidos, es el 37%. En teoría, el noruego paga más. En la práctica, el estadounidense paga más. Además el noruego paga una vez mientras que el estadounidense paga dos veces. El noruego paga impuestos y recibe atención médica, guardería, educación y vacaciones pagadas. El estadounidense paga impuestos y recibe un ejército.

| etiquetas: estados unidos , noruega , liberalismo , impuestos
14 5 1 K 188 Liberales
8 comentarios
14 5 1 K 188 Liberales
#1 Zerjillo *
Es de sentido común, pero mucha gente no lo ve. Es muy fácil saber cuanto pagas de impuestos. Mucho más dificil es cuantificar cuanto recibes en servicios de lo más variado. Y es mucho. La mayoría de los españoles recibe más que lo que paga (especialmente los que menos ganan). Y esos somos la mayoría.
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 El problema es que la gente no sabe lo que cuestan los servicios públicos.

Es muy fácil de ser convencido de que sin impuestos tienes más dinero y eso es igual a vivir mejor.
Pero no entienden el dinero que cuesta educar a sus hijos, que sus padres tengan sanidad pública y mantener las carreteras (entre otras muchas cosas). A quien no entiende de números, es fácil convencerle de que si estás 40 años bien, y 30 mal, estás pagando 10 años de más, y no entienden que esto va de valor absoluto y que ningún seguro existente cubriría su vejez aunque pagase desde el día que nace.
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Findeton #7 Findeton
#3 Los impuestos bajos sí te hacen más libre. Todo lo que hace el estado, alguna vez lo ha hecho una empresa privada.
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#4 Eukherio
#1 Es la estafa de siempre en redes sociales. Les prometen pagar menos impuestos y recibir los mismos servicios y algunos se emocionan. Después, cuando ven que para nada están recibiendo lo mismo ya es tarde para volverse atrás. De poco parecen servir los ejemplos americanos porque a la gente le suena a ciencia ficción eso de meterse en un gofundme para pagarse un tratamiento médico, hasta que les ocurre.
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Findeton #8 Findeton
#4 La estafa es que te obliguen a pagar cosas que no quieres. El estado es una mafia.
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calde #2 calde *
Bueno, eso salvo que seas un criotobro que está a punto de hacerse millonario apostando. En ese caso, los impuestos y el estado social te impiden cumplir tu sueño de llevar collares dorados de 10kg colgando del cuello...

Pero para caso todo el resto del mundo, sí, los impuestos te permiten vivir mejor y más tranquilo.
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fofito #6 fofito
Porque lo que obtengo gracias a la existencia de los impuestos y el sistema de redistribución jamás lo podría costear con un sueldo,por bueno que este fuera.
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#5 XXguiriXX
Depende. En EEUU más impuestos no implica mejores servicios básicos, porque casi no los hay, sino más dinero para regalar a Israel o a los banqueros.
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menéame