edición general
3 meneos
187 clics
Es imposible distinguir si este vídeo con los actores de 'Stranger Things' está hecho con IA o no. Eso es un problema

Es imposible distinguir si este vídeo con los actores de 'Stranger Things' está hecho con IA o no. Eso es un problema

La delgada línea entre lo que es real y lo que ha sido generado por una IA ya es casi imposible de discernir. Los riesgos en este sentido son claros: ya no podremos fiarnos de lo que vemos en una pantalla

| etiquetas: imposible , distinguir , vídeo , actores , stranger , things , ia , problema
3 0 0 K 55 tecnología
7 comentarios
3 0 0 K 55 tecnología
#1 Chiapela *
yo no veo problema. Se ha hecho desde siempre en el cine.
1 K 23
Forni #2 Forni
#1 A ver, que esté en manos de "cualquiera" supone ciertos retos.
0 K 10
DDJ #6 DDJ
#1 Cómo espectador me puede dar igual cómo esté hecho porque sé que estoy viendo ficción ¿pero y en una video conferencia?
0 K 9
#7 PerritaPiloto
#1 En el cine.

En el cine aplicamos mecanismos como "la supresión de la incredulidad". Aceptamos que en Harry Potter los estudiantes de primer año puedan llevar varitas, aunque en las últimas películas todo cristo dispare con varitas y nos parece normal que niños de clase alta vayan con armas. Eso si, si de pronto se sacan una pistola nos saca de la incredulidad, aunque realista. Luego salimos del cine y sabemos que lo que hemos visto en la pantalla no es real, aunque era…   » ver todo el comentario
0 K 8
#4 Tefnet
Bueno solo hay que fijarse en el globo terraqueo de la estantería...
1 K 11
oceanon3d #3 oceanon3d
Pedro; calienta que sales para la AN con un informe de Balas :troll:
0 K 8

menéame