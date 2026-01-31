“El impacto sería catastrófico”: advirtieron que el régimen cubano colapsará en dos meses si no recibe más combustible

Jorge Piñón advierte que el impacto del diésel sería "catastrófico" para transporte, agricultura, agua y electricidad. Estados Unidos anunció sanciones contra proveedores de petróleo a la dictadura, que depende de importaciones para dos tercios de su consumo energético
| etiquetas: cuba , colapso , combustible , diesel
Se ve que hay un represión enorme cuando varios de esos videos se publican desde cuba.
En ninguno de esos videos dicen: queremos morir de hambre, sin luz y entre la basura por la libertad.
Que es lo que va a suceder si no les llega petroleo.
A partir de enero de 2019, durante la crisis presidencial venezolana, Estados Unidos aplicó sanciones económicas adicionales a personas o empresas de las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca, y un programa de subsidios alimentarios; otros países también aplicaron sanciones en respuesta a la crisis presidencial