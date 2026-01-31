edición general
“El impacto sería catastrófico”: advirtieron que el régimen cubano colapsará en dos meses si no recibe más combustible

Jorge Piñón advierte que el impacto del diésel sería "catastrófico" para transporte, agricultura, agua y electricidad. Estados Unidos anunció sanciones contra proveedores de petróleo a la dictadura, que depende de importaciones para dos tercios de su consumo energético

cuba , colapso , combustible , diesel
#3 HangTheRich
Es curioso que digan que va a colapsar el regimen cubano. Como si la gente que vive ahi no fuera a sufrir las consecuencias de esto. Solo “el regimen”

#5 DDJ
#3 y lo siguiente será la propaganda culpando de la muerte de inocentes cubanos al malvado comunismo

#7 ur_quan_master
#3 el régimen alimenticio

#8 mmcnet
#3 La gente les es irrelevante. El objetivo es deponer el régimen actual, para convertir a Cuba en una república bananera. Por eso habllan en esos términos: es en lo que piensan.

#9 Findeton
#3 ¿Y vosotros habéis preguntado a los cubanos qué quieren? Porque lo mismo SÍ quieren que caiga Canel pese al "coste", llevan 67 años de miseria, hambre y represión.

#16 HangTheRich
#9 tu se ve que si les has preguntado, no?

#19 HangTheRich
#18
Se ve que hay un represión enorme cuando varios de esos videos se publican desde cuba.

En ninguno de esos videos dicen: queremos morir de hambre, sin luz y entre la basura por la libertad.

Que es lo que va a suceder si no les llega petroleo.

#22 Findeton
#19 Más bien se ve cómo alguien valiente se arriesga a ser encarcelado. ¿O estás desconociendo los cientos de presos políticos en Cuba?

#4 HeilHynkel
Están usando a la población como chantaje contra el gobierno cubano. Tampoco es nada nuevo bajo el sol imperial yanki.

#1 Marcus78
Un Conocido mio, empresario votante Milei me dijo que el bloquen no existe, es una invención de los zurdos.

#13 Fj_Bs
#1 es relevante esa opinion ?

#6 aupaatu
A Venezuela han tardado seis años en darle la Puntilla ,Cuba lleva cinco décadas sobreviviendo a las sanciones,pero el problema es el comunismo, los bolivariano y sus dirigentes
A partir de enero de 2019, durante la crisis presidencial venezolana, Estados Unidos aplicó sanciones económicas adicionales a personas o empresas de las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca, y un programa de subsidios alimentarios; otros países también aplicaron sanciones en respuesta a la crisis presidencial

#11 Findeton
#6 La culpa de que el comunismo no funcione es siempre de otro. Eso si, se ha probado en 4 continentes y más de 70 países siempre con resultados catastróficos y horripilantes.

#2 LinternaGorri
Que aprendan a gestionar, que ni hay bloqueo ni nada ilegal, solo corrupción y no se qué que más que los propagandistas nafo de turno nos replicarán en un momento.

#10 Findeton
#2 Cuba siempre puede comprar petróleo a China, Irán o Rusia. No lo hacen pero porque no tienen un duro, antes Venezuela les regalaba $700m/mes en petróleo.

#23 HangTheRich
#10 findeton, sabes que ese no es el problema. El problema es que Trump ha amenazado a quien venda petroleo a Cuba. Si China, Rusia, Iran o Murcia le quieren vender, que lo hagan sin la amenaza yanki.

#14 Fj_Bs
#2 por dios a estas alturas negando hay cierto boqueo , todo esta en Google

#12 bioibon
#_9 #Findeton: Ese coste con comillas que has puesto son vidas humanas. Que oye, te parecerá genial. A mi no.

#15 Fj_Bs
EEUU anunciara este jueves que impondría sanciones a quien directa o indirectamente venda o suministre petróleo a Cuba. a nivel internacional es legal esto ??

#17 bioibon
#15 No se si es legal o no, pero es lo que es. Vivimos bajo la tiranía de una superpotencia que se autoploclama faro de la democracia que hace y deshace a su antojo. Hay muchos por aquí blanqueándolos.

#20 Findeton
#17 Tiranía es lo que hay en Cuba.

#21 guillersk
#15 ¿ Por qué no va a ser legal?


