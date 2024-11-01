Imitaciones bárbaras de monedas romanas [ENG]

Las áreas romanizadas con escasez de numerario acuñaban, por necesidad, monedas que imitaban los tipos del imperio Romano. Incluso las zonas periféricas del Imperio padecían de manera frecuente la escasez de moneda, así que imitaban con mayor o menor pericia las monedas que se acuñaban en cecas oficiales, con lo que podríamos hablar de que la calificación de "bárbaras" no es completamente correcta.
| etiquetas: numismática , bárbaros , moneda de necesidad , imitaciones bárbaras , roma
