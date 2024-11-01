·
Imágenes muestran lo que probablemente sean submuniciones de una bomba de racimo iraní que ha caído en el centro de Israel (EN)
Las FDI han confirmado que Irán ha lanzado misiles balísticos con ojivas de bombas de racimo contra Israel.
#6
Paltus
*
Lo raro es que las municiones sean incandescentes mientras al instante se apaga una llamarada gruesa más atrás. ¿Puede ser que sea un señuelo para desviar los sistemas antiaéreos del misil? (No tengo conocimientos de este tipo de armas)
5
K
62
#16
carraxe
#6
Eso que dices tiene todo el sentido
1
K
17
#20
elBerzas
*
#6
si, para eso los usan, los misiles tamir que usa la cupula de hierro tienen multitud de sensores, también infrarrojos que buscan la estela termica del misil entrante. Ya ha habido varios videos de la caida del misil "real" entre la lluvia de submuniciones, que con 2,5 kg de explosivo aparte de cargarse algún coche poco más van a hacer.
x.com/WW3_Monitor/status/2028212961508999510
1
K
17
#3
Setis
Es lo que tienen las guerras. Unas veces tú bombardeas Irán, y otras veces Irán te bombardea a tí.
2
K
26
#9
HeilHynkel
*
The warhead of such missiles opens up while descending and spreads around 20 smaller munitions, each with around 2.5 kilograms of explosives, in a radius of around 8km.
Eso no tiene ningún sentido. Se ha visto a misiles Iskander rusos usar cabezas de racimo para cazar vehiculos , pero no se dispersan 8 km, como mucho 100 o 200 metros.
t.me/Slavyangrad/157305
No tiene ningún sentido dispersar tanto las submuniciones. Eso tiene más bien pinta de que han alcanzado al misil y son los fragmentos. O bien señuelos.
1
K
21
#13
Tkachenko
*
#9
los fragmentos no caen en línea
x.com/anadoluagency/status/2029669875778564133?s=20
x.com/ME_Observer_/status/2029666926218068190?s=20
0
K
20
#18
HeilHynkel
*
#13
A ver ... que las submuniciones de racimo existen .... pero cuando las sueltas no arden, ni lucen, ni hostias ... ni se sueltan tan altas (mira el vídeo que he puesto) Las lanzas sobre un área en concreto, pero no de hasta 8 kms de radio como dicen esos (que son 200 kms2 de área)
Que 20 bombas en 8 kms de radio como dice el juntaletas es una cada 10 kms cuadrados ... eso no tiene ningún sentido.
0
K
14
#19
Tkachenko
*
#18
Khorramshahr 4
x.com/DD_Geopolitics/status/2029664806677139603?s=20
0
K
20
#23
HeilHynkel
*
#19
x.com/US_did_911/status/2029673729249214784?s=20
Me creo más lo de los señuelos. Curiosamente, todos los vídeos de los cluster .. se cortan antes del impacto.
0
K
14
#25
elBerzas
#18
Esta es una submunición lanzada por Irán el año pasado que no explotó (es habitual que muchas no lo hagan), si ves esas 3 franjas quemadas en la parte trasera, eran una capa quimica trazadora que se enciende por fricción con el aire. Pero es que su misión es esa no la explosión posterior, saturar e imposibilitar una respuesta por parte de Israel al verdadero misil que se lanza al mismo tiempo
0
K
7
#17
carraxe
#9
Son muy homogéneos para ser fragmentos. Lo que dicen por ahí atrás de que puede ser un sistema de señuelo para engañar a las defensas podría explicarlo
2
K
41
#21
HeilHynkel
#17
Pues mira, eso no lo descarto. Fragmentos incandescentes para despistar cabezas de misiles IR, tiene sentido.
También he visto misiles de crucero tirar bengalas, como los aviones.
0
K
14
#22
ExLibris
#9
Parece un racimo de bombitas al ser interceptado, y de paso actúan como señuelos para que los atacantes gasten más antiaéreos (costosos y más limitados).
0
K
7
#12
Tkachenko
Anda, otra cuenta operada por el pocilga detectada
0
K
20
#11
pitercio
Esto es como las mantas de bombas que están tirando en Teherán pero en barato ¿no?
0
K
18
#7
Gry
*
Ni Israel ni Irán firmaron la convención contra el uso de bombas de racimo:
en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Cluster_Munitions
0
K
16
#14
comadrejo
#7
Son unos atrasados estos persas, lo avanzado es utilizar fósforo blanco.
www.bbc.com/mundo/articles/c72p7nvd99go
1
K
24
#4
Don_Pixote
Tkachenko utilizando fuentes sionistas
Pero que está pasando!!
1
K
15
#2
j3j3j3j3
timesofisrael ... por quien lo publica ya se descarta solo . esa mierda puede publicar cualquier cosa que ni me lo creo ni lo meneo
1
K
15
#1
Tkachenko
*
x.com/MenchOsint/status/2029664447954817517?s=20
#2
está no la vi venir, CLONAFO
0
K
20
#24
Pertinax
*
#1
Te estás confundiendo. Para variar.
1
K
36
#26
Verdaderofalso
#2
no entiendo la polémica, Israel lleva usándolas años y las de fósforo igual.
Ahora se quejan de que otros hacen lo mismo?
Que vayan a la CPI a poner una denuncia
0
K
20
#5
Io76
Parece increible, sí, pero los sionazis genocidas mata/folla niños pretenden a día de hoy seguir usando su imagen de víctimas.
1
K
15
#8
Tkachenko
#5
les han dado bien fuerte esta noche
0
K
20
#15
reithor
*
Los maestros del fósforo blanco... Recibiendo racimos.
0
K
11
#10
ctm2000j
Las mismas bombas de racimo que uso Israel en el Líbano en noviembre 2025?
0
K
8
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
