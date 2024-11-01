Illa promete convertir todo el suelo urbanizable de Catalunya en parcelas edificables para acabar con la crisis de la vivienda

Salvador Illa ha centrado en la vivienda el discurso con el que ha abierto el debate de política general, y ha lanzado ante los diputados la propuesta de hacer un nuevo “acuerdo de país” para poner en circulación el conjunto del suelo urbanizableexistente en Catalunya, para ponerlo al alcance de los promotores para levantar inmuebles en todos los régimenes de propiedad. El Govern cifra en 210.000 los nuevos pisos que podrían salir, de los cuales calcula que entre el 40 y 50% podría ser vivienda protegida.