Idealista califica la situación de la vivienda de "emergencia nacional"

La situación del arrendamiento es descrita como "cercana ya a la catástrofe".

#1 Dav3n
No se podía saber xD

De verdad, esto empieza ya a rozar lo ridículo.

Pero nada, a disfrutar del libre mercado que tengo aquí colgado :hug:
jonolulu #4 jonolulu
Lo dicen los mismos que fueron sancionados por cártel inmobiliario.
#5 Icelandpeople
#3 #4 Entonces está todo bien. Circulen.
jdmf #3 jdmf
Los mismos que también dicen que pongas el alquiler a lo máximo que puedas
fluty84 #2 fluty84
No se hace porque no se quiere... Solo hace falta empezar a construir VPO de alquilar a saco con técnicas modernas
youtu.be/bFipt-trEZ4?si=0W74QsyeMlQyhei9
