edición general
3 meneos
6 clics
ICE emplea Palantir que se alimenta con datos de la seguridad social (ENG)

ICE emplea Palantir que se alimenta con datos de la seguridad social (ENG)

Palantir está trabajando en una herramienta para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que rellena un mapa con posibles objetivos de deportación, muestra un expediente sobre cada persona y proporciona una «puntuación de confianza» sobre la localización actual de la persona.

| etiquetas: usa , ice
3 0 0 K 28 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 28 actualidad
SoB #2 SoB
Este artículo se basa en este otro, que ojalá no tuviera muro de pago porque es la fuente primaria, pero que explica cosas como estas.

www.404media.co/elite-the-palantir-app-ice-uses-to-find-neighborhoods-  media
1 K 30
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
El futuro era esto
0 K 14
#3 Mustela
#0 Artículo en inglés, falta indicarlo en el título
0 K 13
placeres #4 placeres
. Otra vez dejando a la altura del betún al gran hermano china.

La comunista y peligrosa china llenó de cámaras para localizar delincuentes..USA creó una herramienta que predice dónde está el rebelde usando toda la información digital de cada usuario.

Hay que echarse a llorar, los gobiernos abalanzándose para adquirir esta tecnología, pero no paran de decir que vivimos en países donde se respetan las libertades.. mientras interesa parece.
0 K 11
#5 AlexGuevara
La tecnología en manos de paramilitares al servicio de la cacería humana, todo muy normal
0 K 7

menéame