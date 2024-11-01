ICE emplea Palantir que se alimenta con datos de la seguridad social (ENG)

Palantir está trabajando en una herramienta para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que rellena un mapa con posibles objetivos de deportación, muestra un expediente sobre cada persona y proporciona una «puntuación de confianza» sobre la localización actual de la persona.
| etiquetas: usa , ice
www.404media.co/elite-the-palantir-app-ice-uses-to-find-neighborhoods-
La comunista y peligrosa china llenó de cámaras para localizar delincuentes..USA creó una herramienta que predice dónde está el rebelde usando toda la información digital de cada usuario.
Hay que echarse a llorar, los gobiernos abalanzándose para adquirir esta tecnología, pero no paran de decir que vivimos en países donde se respetan las libertades.. mientras interesa parece.