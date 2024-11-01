·
main action
El Ibex 35 cierra por encima de los 16.700 puntos, nuevo máximo histórico
El Ibex 35 ha encadenado su novena sesión al alza al avanzar este jueves un 0,97%, lo que le ha permitido cerrar por encima de los 16.700 enteros y lograr un nuevo máximo histórico. (
etiquetas
ibex 35
bolsa
maximo
#4
Autarca
#2
Claro, quien sufre para pagar el alquiler va a invertir en bolsa....
3
K
49
#5
DatosOMientes
#4
La opción la tiene. También puede irse a un lugar más barato.
0
K
10
#13
Andreham
#5
O eres un psicópata o simplemente mala persona.
Espero que sea lo segundo, porque al menos se cura con salir a la calle y hablar con la gente.
0
K
8
#1
Autarca
*
Los ricos estarán contentos
meneame.net/story/economia-va-bien-no-mayoria-social
2
K
41
#2
DatosOMientes
#1
Todos los ciudadanos se pueden beneficiar de esta subida si invierten en bolsa.
0
K
10
#8
Sandilo
*
#2
Entiendo, entonces para poder disfrutar de la locomotora y el cohete socialista los obreros y clases más necesitadas deben de invertir en bolsa ¿no?.
Lo del alquiler y la inflación en la cesta de la compra lo pagan porque quieren, se lo podían ahorrar invirtiendo si en bolsa.
Todo correcto.
0
K
7
#9
DatosOMientes
#8
Entender entiendes poco. He dicho que tienen esa opción, no que sea la única.
0
K
10
#16
Sandilo
#9
El que entiende poco de cómo funciona la sociedad eres tú,
Responder a una verdad como es que la ciudadanía no se beneficia de la bonanza del IBEX con que pueden invertir en bolsa es totalmente absurdo.
0
K
7
#10
sorrillo
#2
No se pueden beneficiar de esta subida a menos que hubieran invertido previamente.
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
0
K
11
#11
DatosOMientes
#10
Sí, debería haber usado el pasado, que era en realidad lo que quería decir.
1
K
21
#14
MoñecoTeDrapo
#2
Todos los ciudadanos se pueden beneficiar de la lotería si compran boletos premiados.
0
K
10
#7
desastrecolosal
#1
Los ricos y el partido en el poder, PSOE,
never forget!
0
K
6
#6
mikhailkalinin
Que si quiere bolsa, señora.
1
K
20
#3
EldelaPepi
¡Mira!
¡Por ahí va el crecimiento de la economía hacia paraísos fiscales!
0
K
12
#15
Magog
Yo es que soy un agorer pero cada vez que leo una notide estas pienso que, cuanto mas arriba, mas va a sonar la hostia (yo los titulares de cierta prensa)
0
K
11
#12
reithor
*
Se ha quedado un gran día para subir impuestos a la plusvalía. Y al rendimiento del capital. Y sociedades.
Nivel Roosevelt.
0
K
11
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
