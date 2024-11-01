edición general
10 meneos
9 clics
Iberdrola va con todo para hacer frente al bloqueo de la Casa Blanca a su proyecto de eólica marina

Iberdrola va con todo para hacer frente al bloqueo de la Casa Blanca a su proyecto de eólica marina

Iberdrola ha intensificado su ofensiva judicial y política en Estados Unidos para frenar la paralización del parque eólico marino Vineyard Wind 1, en Massachusetts, un proyecto estratégico para la transición energética del país que se encontraba prácticamente terminado cuando el Gobierno federal ordenó detener las obras. La compañía, a través de Vineyard Wind —sociedad participada junto a Copenhagen Infrastructure Partners—, afronta ahora una batalla legal decisiva frente a la Administración Trump, que invocó de forma genérica supuestos riesgos

| etiquetas: iberdrola , eólica marina , eeuu , trump
9 1 2 K 95 actualidad
5 comentarios
9 1 2 K 95 actualidad
pitercio #2 pitercio
Qué compre material Epstein y lo publique, le va a salir más barato y efectivo que los abogados.
1 K 35
pepel #3 pepel
Se va a quedar sin petróleo en Venezuela.
0 K 20
#5 Grahml
Ha demorado en mandar a la justo la parada ilegal por parte de Trump del proyecto, y viendo los antecedentes con los otros 3 proyectos en los que los jueces (republicanos o no) han dado por culo a Trump y esbirros, está claro que Iberdrola va a continuar el proyecto, sólo les queda un aerogenerador para acabar el parque. xD

Ahora, como digo, se han hecho los remilgados y han tardado la hostia en denunciar, la pregunta es quién pagará los millones que cuesta cada día de esta parada, pero de momento sabemos que es Iberdrola junto con CIP los que tienen que poner la pasta.
0 K 20
#4 Suleiman
Ha comprado rodilleras!
0 K 13
Noeschachi #1 Noeschachi
Lo lejos que lleva las cosas Trump como para poner a la sociedad civil y sindicatos del lado de la caterva opusina de Iberdrola
0 K 11

menéame