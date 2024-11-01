Iberdrola va con todo para hacer frente al bloqueo de la Casa Blanca a su proyecto de eólica marina

Iberdrola ha intensificado su ofensiva judicial y política en Estados Unidos para frenar la paralización del parque eólico marino Vineyard Wind 1, en Massachusetts, un proyecto estratégico para la transición energética del país que se encontraba prácticamente terminado cuando el Gobierno federal ordenó detener las obras. La compañía, a través de Vineyard Wind —sociedad participada junto a Copenhagen Infrastructure Partners—, afronta ahora una batalla legal decisiva frente a la Administración Trump, que invocó de forma genérica supuestos riesgos
Ahora, como digo, se han hecho los remilgados y han tardado la hostia en denunciar, la pregunta es quién pagará los millones que cuesta cada día de esta parada, pero de momento sabemos que es Iberdrola junto con CIP los que tienen que poner la pasta.