Una IA ya programa mejor que los ingenieros humanos. Claude Opus 4.5 rompe las pruebas de software y deja atrás a GPT-5.1 y Gemini 3 Pro

Anthropic lanzó Claude Opus 4.5 y asegura que es el modelo más potente del mundo para programación avanzada. No es solo marketing: la IA resolvió pruebas de ingeniería con mejores resultados que candidatos reales y dominó benchmarks como SWE-bench. Todo con más razonamiento, más contexto y un coste sorprendentemente bajo.
Menuda mentira se cascan.
Tiene todos los defectos típicos de todos los LLM.
Este tecno-feudalismo cada vez pinta mejor
Entonces preparate
No hacen más que producir problemas. Cada vez más.