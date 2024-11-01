edición general
Una IA ya programa mejor que los ingenieros humanos. Claude Opus 4.5 rompe las pruebas de software y deja atrás a GPT-5.1 y Gemini 3 Pro

Anthropic lanzó Claude Opus 4.5 y asegura que es el modelo más potente del mundo para programación avanzada. No es solo marketing: la IA resolvió pruebas de ingeniería con mejores resultados que candidatos reales y dominó benchmarks como SWE-bench. Todo con más razonamiento, más contexto y un coste sorprendentemente bajo.

frg #7 frg
"Coste casi irrisorio" xD

Menuda mentira se cascan.
#2 gorgos
qué me quedo sin comer!
#11 vituwaf
#2 El modelo más potente del mundo en generar código generará un código que no entiende, lleno de insensateces. Alguien debe corregir esa cosa.
elgranpilaf #13 elgranpilaf
#2 Yo ya me estoy pensando en comprarme una parcela y sembrar papas y ordeñar cabras. No tendré nada pero por lo menos no me va a faltar un plato de comida. Y que le den a todos estos. No pienso comprar sus mierdas
#10 vituwaf
El LLM más avanzado hoy miércoles es Kimi K2. Esto cambia constantemente.

Tiene todos los defectos típicos de todos los LLM.
#12 slender_1
Todos a meterse fontanero y electricista!

Este tecno-feudalismo cada vez pinta mejor :->
#3 gorgos
no entiendo para qué quiere una IA programar, en la era IA no serán necesario programar, al menos en el ámbito de los datos.
#4 Mustela
#3 Lo que va programando servirá para mejorarse a sí misma mientras hace creer a cierta humanidad que es útil.
#8 gorgos
#4 #5 pero si la IA gestiona mejor los datos que cualquier aplicación. Lo que hay que cambiar a un mundo sin interfaces gráficas
#9 Einwanderer
#8 Espero que estés de coña.
#5 guillersk
#3 para auto- mejorarse.


Entonces preparate
#1 gorgos
programar es de pobres.
Cehona #6 Cehona
#1 Se entiende el problema de las actualizaciones de Windows si los programadores son IA.
No hacen más que producir problemas. Cada vez más.
aironman #14 aironman
DeepSeek y Qwen no le andan a la zaga.
Jovaldini #15 Jovaldini
Los programadores viendo esta noticia: "No debimos haber hecho eso" :troll:
