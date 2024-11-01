La IA deja sin empleo a su creador: una empresa despide a un investigador tras comprobar que la máquina puede trabajar sola

Cuando su compañía le pidió integrar herramientas de inteligencia artificial como para mejorar la eficiencia del equipo, Cantera lo hizo con entusiasmo. No solo las usó: las estudió, las refinó, buscó los prompts más precisos y revisó línea a línea los resultados generados por la máquina para asegurar que el toque humano no se perdiera en la automatización. Pero tuvo un grave peaje: lo despidieron. Paradójicamente, ese mismo perfeccionismo fue el principio del fin. Este verano fue incluido en un despido colectivo junto a varios creadores.