Huelga educativa en Cataluña: «Si es necesario, volveremos a paralizar el país» (catalán)

Los docentes y el resto del personal educativo han concluido una semana de huelgas y movilizaciones con una jornada de huelga histórica en todo el país. A primera hora de la mañana bloquearon las principales vías de acceso a Barcelona y una manifestación unitaria recorrió el centro de la ciudad hasta el Parlamento. Los huelguistas afirman que continuarán el conflicto hasta que el Gobierno de Illa reanude las negociaciones con los sindicatos convocantes, entre los que se encuentran los mayoritarios del sector.