Huelga educativa en Cataluña: «Si es necesario, volveremos a paralizar el país» (catalán)

Los docentes y el resto del personal educativo han concluido una semana de huelgas y movilizaciones con una jornada de huelga histórica en todo el país. A primera hora de la mañana bloquearon las principales vías de acceso a Barcelona y una manifestación unitaria recorrió el centro de la ciudad hasta el Parlamento. Los huelguistas afirman que continuarán el conflicto hasta que el Gobierno de Illa reanude las negociaciones con los sindicatos convocantes, entre los que se encuentran los mayoritarios del sector.
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Una cosa fuera una huelga general, en la que el país entero participa, pero que un territorio quede parado por un porcentaje ínfimo de la fuerza laboral total, es una canallada. Ahí no logren nada, porque así no se hacen las cosas. El 25-S del 2012 se rodeó el Congreso. Y se protestó y se vio en los medios. Y no se tuvo que causar problemas a los trabajadores.
Profesor de la pública->mantenío
¿Porque dos personas que reciben un salario por hacer el mismo trabajo pertenecen a dos categorías tan distintas?