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Huelga educativa en Cataluña: «Si es necesario, volveremos a paralizar el país» (catalán)

Huelga educativa en Cataluña: «Si es necesario, volveremos a paralizar el país» (catalán)

Los docentes y el resto del personal educativo han concluido una semana de huelgas y movilizaciones con una jornada de huelga histórica en todo el país. A primera hora de la mañana bloquearon las principales vías de acceso a Barcelona y una manifestación unitaria recorrió el centro de la ciudad hasta el Parlamento. Los huelguistas afirman que continuarán el conflicto hasta que el Gobierno de Illa reanude las negociaciones con los sindicatos convocantes, entre los que se encuentran los mayoritarios del sector.

| etiquetas: huelga educativa , cataluña
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14 comentarios
6 1 0 K 86 actualidad
carakola #2 carakola *
www.youtube.com/watch?v=RSntNCffvc8 Más apoyar a la clase trabajadora y menos tonterías. Con cobardía y envidia no vamos a ningún lado.
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carakola #3 carakola
#2 iba para 1 que me tiene en el ignore. Vaya racha. xD
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tusitala #13 tusitala
#3 A mi también me tiene en el ignore xD
1 K 30
efectogamonal #5 efectogamonal
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO {0x1f525}
3 K 55
DocendoDiscimus #11 DocendoDiscimus
Educación es una competencia autonómica. Lo digo por si se te ha olvidado ese finísimo detalle. A ver si es que ahora, la huelga la tienen que hacer en Badajoz para los profesores de Barcelona, lumbreras.
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Connect #4 Connect
Alguien se imagine que cada vez que alguna empresa o colectivo hiciese una huelga, ¿paralizase todo un territorio? Pues esto es lo que han hecho estos señores. Han provocado atascos, impedido que gente llegue al trabajo a su hora y creado muchos problemas. Con eso no crean complicidad, sino asco a alguien que protesta con ese egoismo.

Una cosa fuera una huelga general, en la que el país entero participa, pero que un territorio quede parado por un porcentaje ínfimo de la fuerza laboral total, es una canallada. Ahí no logren nada, porque así no se hacen las cosas. El 25-S del 2012 se rodeó el Congreso. Y se protestó y se vio en los medios. Y no se tuvo que causar problemas a los trabajadores.
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carakola #8 carakola *
#4 Naaa si no es huelga mundial y todo el mundo participa no vale de nada. Además, así las reivindicaciones no afectan a nadie. Todos las secundan. xD  media
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DocendoDiscimus #10 DocendoDiscimus
#4 ¿Cómo crees que se han conquistado todos los derechos que tenemos, lumbreras?
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daTO #14 daTO
#4 A principios del siglo pasado, cuando los panaderos hacían huelga, se apuntaban los ferroviarios, los bomberos o los mecánicos, en apoyo a sus compañeros. Así se conseguían las cosas. La huelga de la Canadiense empezó en Barcelona en una fábrica y rápidamente se extendió. Paralizaron la ciudad durante 44 días, y gracias a eso, conseguimos la jornada de 8 horas. Pensando como tú todavía estaríamos trabajando 16 horas diarias.
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YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo *
por si acaso: recordemos que su conciencia de clase empieza y acaba donde empiezan y acaban las fronteras de Catalunya... el resto de la clase trabajadora les suda la polla por delante y por detrás ok? así que de lucha obrera una mierda! luchan por "su país" como lo han dicho bien clarito
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DocendoDiscimus #9 DocendoDiscimus
Cataluña es un país según la definición de la palabra país en la RAE. Pero supongo que tú no debiste prestar mucha atención a la "panda de flojos mantenidos", visto lo visto. Así has salido.
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daTO #7 daTO
"mantenidos por los impuestos de los demás" -> Son profesores, no policías..
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tusitala #12 tusitala *
#_1 Profesor de la privada->trabajador
Profesor de la pública->mantenío

¿Porque dos personas que reciben un salario por hacer el mismo trabajo pertenecen a dos categorías tan distintas?
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
qué país, qué paralización? en qué mundo vivís, panda de flojos manteníos por los impuestos de los demás? idos a cagar!
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menéame