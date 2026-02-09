¿Hubiera sumado la izquierda en Aragón?

¿Que hubieran obtenido juntas las tres formaciones a la izquierda del PSOE? Sorprendentemente los resultados no son demasiado diferentes. De la mecánica electoral, era de esperar una diferencia 3 escaños (entre 0 y 6). Pero al final la ganancia solo hubiera sido de uno que se le hubiera arrebatado al PP en Teruel. Quedarían cerca de quitarle a Vox uno en Zaragoza y más lejos otro en Huesca. Solo sumamos los votos recibidos, no los recibidos o dejados de recibir por (des)mobilizacion o (des)esperanza o (des)recelos, mas complicados de contar.