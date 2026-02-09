¿Hubiera sumado la izquierda en Aragón?

¿Que hubieran obtenido juntas las tres formaciones a la izquierda del PSOE? Sorprendentemente los resultados no son demasiado diferentes. De la mecánica electoral, era de esperar una diferencia 3 escaños (entre 0 y 6). Pero al final la ganancia solo hubiera sido de uno que se le hubiera arrebatado al PP en Teruel. Quedarían cerca de quitarle a Vox uno en Zaragoza y más lejos otro en Huesca. Solo sumamos los votos recibidos, no los recibidos o dejados de recibir por (des)mobilizacion o (des)esperanza o (des)recelos, mas complicados de contar.
| etiquetas: aragón , elecciones , izquierda , sistema electoral , politica ficción
La rectitud que se le pide a la izquierda las formas y los consejos a la ultraderecha le resbalan , pasta y propaganda internacional.
Es algo tan simple como eso. Y puedes convencer hasta a obreros pobres para que voten en contra de sus intereses.
Mientras el odio y las mentiras salgan gratis. Ni causando cientos de muertos o miles hay consecuencias.
Ni aunque la supuesta union de la izquierda lo hiciera todo perfecto , lo… » ver todo el comentario
Alvise es la prueba viviente: se presentó a unas europeas, sacó representación y no cumplió ni una sola promesa de las que hizo (ni donó su sueldo, ni destapó el caso de corrupción tan tremendo que nos iba a dejar a todos con el culo torcido, ni nada), perdió el control de… » ver todo el comentario
En política 2 más 2 no es igual a 4.
El candidato de la CHA era el que era, no sé si bueno o malo.