¿Hubiera sumado la izquierda en Aragón?

¿Que hubieran obtenido juntas las tres formaciones a la izquierda del PSOE? Sorprendentemente los resultados no son demasiado diferentes. De la mecánica electoral, era de esperar una diferencia 3 escaños (entre 0 y 6). Pero al final la ganancia solo hubiera sido de uno que se le hubiera arrebatado al PP en Teruel. Quedarían cerca de quitarle a Vox uno en Zaragoza y más lejos otro en Huesca. Solo sumamos los votos recibidos, no los recibidos o dejados de recibir por (des)mobilizacion o (des)esperanza o (des)recelos, mas complicados de contar.

JackNorte #6 JackNorte
Mientras la gente prefiera votar ultraderecha , poco hay que hacer.
La rectitud que se le pide a la izquierda las formas y los consejos a la ultraderecha le resbalan , pasta y propaganda internacional.
Es algo tan simple como eso. Y puedes convencer hasta a obreros pobres para que voten en contra de sus intereses.
Mientras el odio y las mentiras salgan gratis. Ni causando cientos de muertos o miles hay consecuencias.
Ni aunque la supuesta union de la izquierda lo hiciera todo perfecto , lo…   » ver todo el comentario
#8 Eukherio
#6 Yo soy de la misma opinión. En este momento el sistema de valores predominante favorece enormemente a la ultraderecha. Cuanto más a la izquierda te encuentres más te van a pedir, cuanto más te muevas a la derecha, menos.

Alvise es la prueba viviente: se presentó a unas europeas, sacó representación y no cumplió ni una sola promesa de las que hizo (ni donó su sueldo, ni destapó el caso de corrupción tan tremendo que nos iba a dejar a todos con el culo torcido, ni nada), perdió el control de…   » ver todo el comentario
#1 DenisseJoel
Esto no funciona así. Si CHA y IU-Sumar se hubieran presentado juntas y con un buen candidato (como el de la Chunta), podrían haber superado a Vox.
En política 2 más 2 no es igual a 4.
#2 Cincocuatrotres
#1 con un buen candidato?, con la reemplazadora marrona y eso que no hablaron de les aragoneses, cuesta abajo y sin frenos, la izquierda está a por uvas.
#4 DonaldBlake
#1 Ya pasó cuando de juntaron IU y Podemos. Lo suyo es que dejen presentarse a la CHA como única opción de izquierdas; ni que le den su apoyo, ni que pidan meter a alguno de los suyos en la lista.
El candidato de la CHA era el que era, no sé si bueno o malo.
#5 DenisseJoel
#4 Desde luego, si no va a haber una unidad fuerte, puede ser mejor retirarse. Igual que hizo A Nova en Galicia con el BNG.
#7 Eukherio
#1 Es que este tipo de cálculos son extremadamente limitados. Si te presentas en tres listas y rajando los unos de los otros mucha gente directamente no vota a nadie y se queda en casa porque no tiene mayor interés en el tema. Siempre perderás alguno que no está de acuerdo con lo de juntar a todos en una misma lista, pero suelen ser muy minoritarios.
Pertinax #9 Pertinax *
#1 Aunque eso hubiera sucedido, lo que es mucho suponer, no habrían superado la mayoría de PP+VOX ni con ningún acuerdo con el PSOE.
#10 vokimon *
#1 Es justo lo que explica el articulo: Hay dos tipos de efectos los mecanicos y los organicos. El artículo cuantifica los mecanicos. Los mecanicos los tienes que dar por hechos y hay mucha peña qie piensa que son insondables o peor les supone un funcionamiento equivocada (en el blog hay muchos ejemplos). Pero si sabes determinar son los mecanicos ya puedes sacar tu dedo chupado al aire y estimar los organicos a ver si merece la pena o no lo que sea.
#3 pirat
Si en vez de circunscripción provincial cambiara a autonómica, tampoco hubiera cambiado significativamente pero al menos los escaños reflejarían mejor la voluntad de los votantes.
alfre2 #11 alfre2
¿Habría sumado…”, no?
