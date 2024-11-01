edición general
¡Es para hoy! Soluciones para resolver el problema de la vivienda antes de que sea demasiado tarde

Las propuestas tales como “hacer un parque de vivienda pública” que tardarían decenas de años en materializarse no son realmente soluciones. Son brindis al sol. Se puede y se debe arreglar el problema de la vivienda en los próximos cinco años.

#4 Icelandpeople
#3 Efectivamente, ya no queda otra.
#10 Icelandpeople
#9 Muy bien.

Sigamos directos al tercer mundo. Lo vamos a disfrutar mucho todos.
ochoceros #11 ochoceros
#10 Pues todo esto de #9 ahora mismo se lo están llevando calentito los buitres. Como los inmuebles güenos que volaron de la SAREB, que a ver cuándo se hacen públicas las cifras de venta y el listado de inmuebles para darnos cuenta del inmenso pelotazo privado que dieron el hijo de Aznar y compañía.

Lo que no vale es seguir dando pasta a la banca sin avales ni garantías, ni asegurando con dinero público las ganancias de los rentistas especuladores.
#6 Icelandpeople
#5 Hablo de millones de viviendas. A las que hubiera acceso real por parte de los trabajadores.

De lo contrario, el Estado seguiría sin plantar competencia al sector privado.
#16 Icelandpeople
#13 Más bien trabajan para todos los que hacen eso.

Y ya han empezado con la alimentación, también. Al tercer mundo de cabeza todos, como digo.
ochoceros #17 ochoceros
#12 Si el estado realmente quisiese recaudar impuestos estaría persiguiendo a tope la gran elusión fiscal de empresas y grandes patrimonios.

O cortando de raíz la manga ancha de las autonomías para bonificar miles de millones a los grandes patrimonios.

A niveles macroeconómicos el PSOE está haciendo su función de partido de derechas "moderado" siendo el PP con careta.
Expat_Guinea_Ecuatorial #19 Expat_Guinea_Ecuatorial
#17 La elusion fiscal no es evasion, si lo que quieres es subir impuestos seguramente haya fuga de grandes patrimonios a otros lugares mas acogedores. Las empresas si tendrian que convivir con ello, quiza a costa de perder competitividad pero en España es no importa, siempre se puede opositar. Es mas facil y efectivo con la vivienda
Ratef #1 Ratef
Artículo de opinión sesgado que se vende como si fuera un análisis objetivo.

Falacia central: "La vivienda no produce valor"
El argumento de que la vivienda no produce valor es económicamente incorrecto. La autora confunde "producir algo físico" con "generar valor económico".
Los servicios (incluyendo el alojamiento) sí generan valor económico sin crear objetos físicos nuevos.

Es como decir que un taxista no crea valor porque el coche ya existía.
#2 Icelandpeople
#1 Lo que no acabo tampoco de entender es por qué el Estado no se puede encargar de construir millones de viviendas que sean siempre propiedad del Estado, para usufructo o alquiler a precio razonable.
Ratef #3 Ratef
#2 Para mí es el único camino viable. Un parque de viviendas públicas que trascienda las legislaturas.
reithor #5 reithor
#2 puede encargarse, ya lo hizo. Y luego por error se las vendió al pueblo. Más adelante enmendó el error, vendiéndose las a BlackRock. Eso sí, no trabajan para quienes votan.
ochoceros #9 ochoceros
#2 El estado no tiene porqué "construir". Hay muchas maneras de hacerse con viviendas a muy bajo coste.
- Ejerciendo el derecho de tanteo le podrían haber sacado a Madrid miles de viviendas a un 20% de su precio de mercado.
- Estableciendo impuestos como un IBI exponencial se podría atajar la multitenencia de viviendas por parte de grandes especuladores.
- Teniendo una banca pública también se podrían hacer con muchas viviendas que se está quedando la banca tradicional.
- Ofreciendo…   » ver todo el comentario
Expat_Guinea_Ecuatorial #12 Expat_Guinea_Ecuatorial
#9 Mira el paston que se lleva el estado de los impuestos por compraventa, lo bien que vienen precios altos como respaldo de la deuda, etc Al estado le interesa precios altos, no bajos
tul #13 tul
#2 porque votamos a bandas de corruptos hijosdeputa que solo usan el estado para beneficiar a sus amigos y a ellos mismos, y lo seguimos haciendo una y otra vez hasta que nos dejen sin casas, sin pensiones, sin sanidad ni educacion publicas.
Dragstat #14 Dragstat
#2 solo hay que entender que es un gran negocio y si se hiciera eso dejaría de serlo.
#18 Icelandpeople
#14 Pues entonces vamos todos directos al tercer mundo en pos del negocio.
#15 bitonrino
Muy deacuerdo con el artículo, los rentistas son parásitos que no crean ningún valor. Es un sistema para vivir a cosra de los demás y especialmente de las nuevas generaciones obligándolas a endeudarse y esclavizarse de por vida. Es un impuesto indirecto a la vida por la avaricia de todo el sistema financiero y estatal.
#7 To_lo_loco
Porque no habéis conocido toda obra pública que realizan las constructoras privadas.

En la Comunidad de Madrid sé del caso de colegios públicos y centros sociales específicos que la obra en sí y el acabado es una porquería.

Desconozco qué pasó, si presupuesto pequeño, desinterés, falta de responsabilidades, o simple latrocinio.

Imagino eso a lo bestia y miedo me darían esos edificios con estos políticos.

No sé si faltan viviendas. Lo que falta son ciudadanos racionales que elijan a políticos con capacidad de mandar al capital y sus ganancias a hacer gárgaras.

Una vivienda es un bien social y no un bien de mercado.
#8 Icelandpeople
#7 La mejor forma de mandar al capital y sus ganancias a hacer gárgaras, insisto, es que el Estado construya millones de viviendas que sean siempre propiedad del Estado, para usufructo o alquiler a precio razonable.

Más que la mejor forma, es ya la única salida que queda.
