¡Es para hoy! Soluciones para resolver el problema de la vivienda antes de que sea demasiado tarde

Las propuestas tales como “hacer un parque de vivienda pública” que tardarían decenas de años en materializarse no son realmente soluciones. Son brindis al sol. Se puede y se debe arreglar el problema de la vivienda en los próximos cinco años.
Sigamos directos al tercer mundo. Lo vamos a disfrutar mucho todos.
Lo que no vale es seguir dando pasta a la banca sin avales ni garantías, ni asegurando con dinero público las ganancias de los rentistas especuladores.
De lo contrario, el Estado seguiría sin plantar competencia al sector privado.
Y ya han empezado con la alimentación, también. Al tercer mundo de cabeza todos, como digo.
O cortando de raíz la manga ancha de las autonomías para bonificar miles de millones a los grandes patrimonios.
A niveles macroeconómicos el PSOE está haciendo su función de partido de derechas "moderado" siendo el PP con careta.
Falacia central: "La vivienda no produce valor"
El argumento de que la vivienda no produce valor es económicamente incorrecto. La autora confunde "producir algo físico" con "generar valor económico".
Los servicios (incluyendo el alojamiento) sí generan valor económico sin crear objetos físicos nuevos.
Es como decir que un taxista no crea valor porque el coche ya existía.
- Ejerciendo el derecho de tanteo le podrían haber sacado a Madrid miles de viviendas a un 20% de su precio de mercado.
- Estableciendo impuestos como un IBI exponencial se podría atajar la multitenencia de viviendas por parte de grandes especuladores.
- Teniendo una banca pública también se podrían hacer con muchas viviendas que se está quedando la banca tradicional.
Ofreciendo
En la Comunidad de Madrid sé del caso de colegios públicos y centros sociales específicos que la obra en sí y el acabado es una porquería.
Desconozco qué pasó, si presupuesto pequeño, desinterés, falta de responsabilidades, o simple latrocinio.
Imagino eso a lo bestia y miedo me darían esos edificios con estos políticos.
No sé si faltan viviendas. Lo que falta son ciudadanos racionales que elijan a políticos con capacidad de mandar al capital y sus ganancias a hacer gárgaras.
Una vivienda es un bien social y no un bien de mercado.
Más que la mejor forma, es ya la única salida que queda.