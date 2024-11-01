edición general
La hostelería de Valencia cierra el verano con una caída de facturación de hasta el 15% pese al aumento de turistas

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) ha realizado este jueves un balance del funcionamiento de la campaña de verano en el sector, a través de un sondeo que refleja que, en líneas generales, la actividad ha empeorado respecto a los datos de la campaña de verano del año 2024 pese al aumento de turistas.

No es un cambio de hábito de consumo es que en València hemos estado con humedad alta y olas de calor todo el verano menos la segunda quincena de julio, quien va a la hostelería al sol a abrasarse?

Por eso empiezan a caer la compraventa inmobiliaria

www.registradores.org/documents/33383/148210/ERI_2025_2T.pdf/cc2d00b5-
Ahora vienen lluvias y hay algo de ocupación hotelera en algunas partes incluso al 90%, Gandía, pero llega la borrasca y las precipitaciones y para que no se vean tenemos todo el show de Maribel Vilaplana, cambiar el acento de la ciudad, el puerto, el no se qué...

Todo a la vez, buscas valencia en redes y ya no encuentras problemas climáticos y no se hunde la demanda, aunque se muera la gente

los empresarios mandan
La subida de precios habrá sido 15%>
Pobrecillos.
se empieza a romper el saco :popcorn:
