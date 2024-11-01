edición general
13 meneos
154 clics
La bici de Benjamín

La bici de Benjamín

Viñeta de Eneko, publicada en el periódico Público, haciendo referencia a las declaraciones de Benjamín Netanyahu sobre el equipo ciclista israelí en la Vuelta a España.

| etiquetas: bicicleta , benjamín , netanyahu , israel , palestina
10 3 0 K 312 ocio
2 comentarios
10 3 0 K 312 ocio
Ortzi_ #1 Ortzi_
Me ha costado verlo....
0 K 12
Asimismov #2 Asimismov
#1 los radios son huesos.
0 K 12

menéame