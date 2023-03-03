edición general
19 meneos
208 clics
China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"

China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"

China no es de este mundo. O al menos eso parece tras apreciarse la tecnología de la que ha hecho gala en el desfile militar conmemorativo del 80 aniversario de la victoria sobre Japón tras la Segunga Guerra Mundial.

| etiquetas: china , eeuu , militares , misiles
16 3 1 K 400 actualidad
19 comentarios
16 3 1 K 400 actualidad
Comentarios destacados:      
pitercio #2 pitercio
Lo más humillante del tema es que Trump montó un desfile para su cumpleaños y parecía de todo a 100. Y ahora va Winnie the Pooh y le manda fotos de un desfile del Imperio galáctico.
10 K 119
ErgunLumalii #12 ErgunLumalii
#2 a ver quién la tiene más larga.

Los americanos, por cierto
0 K 6
cromax #3 cromax
Pues eso es lo que exhiben, porque lo que oculten...
También es cierto que hace mucho tiempo que China ha adelantado a EEUU en unas cuantas cositas.
Por ejemplo, alguna vez lo he comentado por aquí por haberlo visto en persona, China tiene un programa de excelencia en que mueve a miles de universitarios por todo el mundo que recalan en lo mejorcito y, además, se forman en un segundo idioma. Toda esa inversión luego vuelve a su país y aportan lo aprendido.
Un plan de ese tipo en EEUU sería impensable porque llevan mirándose su propio ombligo décadas mientras los chinos le comen la tostada.
5 K 69
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Un plan de ese tipo en EEUU sería imposible por pura ideología: ¿cómo va el Estado a subvencionarle los estudios a ningún joven, y encima pagarle estancias en el extranjero? No, hombrededios, eso es Socialismo. Que cada uno se pague lo suyo y que Los Mejores suban arriba gracias a su esfuerzo y su excelencia, no necesitamos que todo el mundo pueda tener educación avanzada, sólo Los Mejores, blablabla, libertad, ñiñiñi, cultura del esfuerso, ñeñeñe, la pobreza genera grandes hombres ñañeñiñoñu.

Hablas con ellos, con fanboys derechistas leídos y cultivados en la doctrina imperial del Capitalismo Angloamericano, y te dirán exactamente eso y te explicarán por qué es positivo para su sociedad que el estadounidense medio sea un miserable.
8 K 82
Khadgar #14 Khadgar
#4 No, hombrededios, eso es Socialismo.

Comunismo, la palabra es coooomunismo.
www.youtube.com/watch?v=lwOYCwx8wMk
1 K 31
#5 sarri
#3 techblog.comsoc.org/2023/03/03/aspis-critical-technology-tracker-finds

Pese a sus "cosicas" (que desde luego las tiene) lo de mirar a 10, 20, 30 años vista es envidiable
3 K 38
cromax #6 cromax *
#5 Y si desglosas ese gráfico ves que en los sectores de manufactura o energía dominan absolutamente todo.
Al loro, que me flipen los chinos no quiere decir que su régimen me parezca bien. Y me temo que vivir bajo el sistema chino puede ser aún peor que vivir bajo la bota gringa.
Pero eso no quita para que me admire como en unas décadas han convertido un país medieval en la mayor potencia tecnológica.
1 K 21
Asnaeb #9 Asnaeb *
#6 Ni idea tienes de lo que dices, EEUU es uno de los países más inseguros del mundo y el que tiene mayor porcentaje de su población entre rejas, suerte con eso y con los zombis drogados de las calles.
0 K 10
cromax #10 cromax *
#9 Claro, claro. Venga, otro topicazo más que vamos para bingo.
A ver, que es un dilema perverso entre dos sociedades de mierda. Es como cuando en los 80 te tocaba elegir entre OTAN o Pacto de Varsovia. Mierda de militarismo o militarismo de mierda.
1 K 17
ErgunLumalii #15 ErgunLumalii *
#5 Pese a sus "cosicas" (que desde luego las tiene) lo de mirar a 10, 20, 30 años vista es envidiable

Es una estupidez.

Los chinos deberían mirar a su propia población, que trabaja mucho y apenas consume, no llega ni al 40% del PIB, en lugar de hacer planes a 200 años

El consumo en China es bajísimo

Luego te plantan unos buenos aranceles por manipular tu moneda y estás jodido

A ellos no les tiembla el pulso, por cierto.

China anuncia aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la Unión Europea

www.google.com/amp/s/www.eldiario.es/internacional/china-anuncia-aranc
0 K 6
ErgunLumalii #13 ErgunLumalii
#3 Toda esa inversión luego vuelve a su país y aportan lo aprendido.

La ventaja que tiene EEUU es que los salarios son muy superiores a los chinos.

No necesitan ni siquiera tener una buena educación. Sólo comprar el talento fuera, y el talento llega solo

Además de tener las mejores universidades del mundo, por cierto
1 K 12
AntiTankie #18 AntiTankie
#13 Los chinos están contratando a occidentales para aumentar el valor de sus productos. Un ejemplo claro son los automóviles chinos, que buscan mejorar su reputación global. Incluso su ejército ha contratado pilotos occidentales para entrenar a pilotos chinos y fortalecer sus capacidades.
0 K 6
ErgunLumalii #19 ErgunLumalii
#18 cierto, pero la barrera cultural, de idioma y económica es mucho mayor en China que en EEUU

De ahí que la gente se largue más a EEUU
0 K 6
Supercinexin #1 Supercinexin
Me está gustando mucho el humor ácido e irreverente del Partido Comunista Chino.
3 K 52
#7 Tiranoc
<<"lobos robot de combate">> No me jodas, eso tiene que ser un trabalenguas para ellos xD
0 K 7
ErgunLumalii #11 ErgunLumalii
es bastante infantil.
0 K 6
AntiTankie #8 AntiTankie
Otro artículo para los chinafans
0 K 6
Khadgar #16 Khadgar
#8 Y este es un comentario para los USAfans:
 media
0 K 14
AntiTankie #17 AntiTankie
#16, Aquí probablemente sea uno de los lugares donde menos los verás.
0 K 6

menéame