China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"

China no es de este mundo. O al menos eso parece tras apreciarse la tecnología de la que ha hecho gala en el desfile militar conmemorativo del 80 aniversario de la victoria sobre Japón tras la Segunga Guerra Mundial.
| etiquetas: china , eeuu , militares , misiles
Los americanos, por cierto
También es cierto que hace mucho tiempo que China ha adelantado a EEUU en unas cuantas cositas.
Por ejemplo, alguna vez lo he comentado por aquí por haberlo visto en persona, China tiene un programa de excelencia en que mueve a miles de universitarios por todo el mundo que recalan en lo mejorcito y, además, se forman en un segundo idioma. Toda esa inversión luego vuelve a su país y aportan lo aprendido.
Un plan de ese tipo en EEUU sería impensable porque llevan mirándose su propio ombligo décadas mientras los chinos le comen la tostada.
Hablas con ellos, con fanboys derechistas leídos y cultivados en la doctrina imperial del Capitalismo Angloamericano, y te dirán exactamente eso y te explicarán por qué es positivo para su sociedad que el estadounidense medio sea un miserable.
Comunismo, la palabra es coooomunismo.
www.youtube.com/watch?v=lwOYCwx8wMk
Pese a sus "cosicas" (que desde luego las tiene) lo de mirar a 10, 20, 30 años vista es envidiable
Al loro, que me flipen los chinos no quiere decir que su régimen me parezca bien. Y me temo que vivir bajo el sistema chino puede ser aún peor que vivir bajo la bota gringa.
Pero eso no quita para que me admire como en unas décadas han convertido un país medieval en la mayor potencia tecnológica.
A ver, que es un dilema perverso entre dos sociedades de mierda. Es como cuando en los 80 te tocaba elegir entre OTAN o Pacto de Varsovia. Mierda de militarismo o militarismo de mierda.
Es una estupidez.
Los chinos deberían mirar a su propia población, que trabaja mucho y apenas consume, no llega ni al 40% del PIB, en lugar de hacer planes a 200 años
El consumo en China es bajísimo
Luego te plantan unos buenos aranceles por manipular tu moneda y estás jodido
A ellos no les tiembla el pulso, por cierto.
China anuncia aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la Unión Europea
www.google.com/amp/s/www.eldiario.es/internacional/china-anuncia-aranc
La ventaja que tiene EEUU es que los salarios son muy superiores a los chinos.
No necesitan ni siquiera tener una buena educación. Sólo comprar el talento fuera, y el talento llega solo
Además de tener las mejores universidades del mundo, por cierto
De ahí que la gente se largue más a EEUU