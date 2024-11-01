·
La operación secreta contra Pedro Sánchez: seguimientos personales, hackeos y espionaje político desde 2014 con Rajoy de presidente
Fiscalía investiga una denuncia por un presunto dispositivo ilegal contra el entonces candidato del PSOE: la operación secreta que lo puso bajo lupa a él, a su familia y su futuro en La Moncloa
pedro sánchez
espionaje
rajoy
actualidad
#1
Leon_Bocanegra
La podredumbre que rodea al partido popular es digna de estudio. Que gentuza. Miserables, rastreos, felones , traidores a la patria, con la connivencia de sus votantes y el estamento judicial.
5
K
91
#4
Kantinero
Lo veo venir, Fez Diaz, Villarejo, Peque Nicolás, Cospedal; amplificando el rollo A3, ABC, Cope, OK, Confidencial, metiendo mierda, y el fiscal al paredón del PP
4
K
75
#7
comadrejo
#4
Efectivamente, el ataque de los corruptos agentes opusianos, con Diaz a la cabeza. La peor época del ministerio del interior en los ultimos 30 años.
3
K
52
#5
cocolisto
Lo que demuestra que el pp es la cabeza de la hidra de la corrupción y las huestes mafiosas del estado que llevan dirigiendo el país en lo más profundo desde 1939.
Lo que me sorprende es que haya gente que se sorprenda.
2
K
44
#6
DonaldBlake
Lo que está más que demostrado es que, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, tienen bastante poco de corruptos. Jamás unos líderes políticos han tenido tanto control encima.
A ver cómo está el avispero esta tarde.
1
K
16
#3
Khadgar
www.youtube.com/watch?v=jtSkorBcyBU
0
K
14
#2
ElRespeto
Circulen.
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
