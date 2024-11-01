edición general
Chat Control 2.0: el plan de vigilancia masiva que quiere implementar la Unión Europea

El Consejo de la UE votará en octubre una propuesta para obligar al control constante de las comunicaciones en plataformas digitales. Voces críticas denuncian que su aprobación supondría un grave ataque al derecho al secreto de las comunicaciones

salteado3
Cómo está China y el Partido Comunista...
Lenari
#2 Esto deja atrás a China. A nivel de comunicaciones privadas, ahora mismo China está más o menos como Europa, es posible requerir mensajes a las empresas de comunicaciones pero se requiere autorizaciones específicas para cada caso (que no sé si se tratamitará via judicial o gubernamental ya que la separación de poderes menor). Eso sí, no se exige vigilancia masiva y continua de las comunicaciones privadas como propone esta normativa.
news.bloomberglaw.com/us-law-week/china-data-privacy-laws-wechat-muddy

Si esto se aprueba, resultaría que China... respeta más la privacidad de las comunicaciones que Europa. Quien te ha visto, etc etc. xD
salteado3
#3 Adrián Díaz tiene una frase que repite a menudo ya que la actualidad no para de darle razones:

es algo así como "lo que occidente critica del gobierno chino es lo que desearía hacer a sus ciudadanos y que tarde o temprano acabará haciendo"
Torrezzno
Me parece muy relevante esta noticia de diario-red. Espero que le hagan llegar a Irene Montero e Isa Serra que tienen que aclarar cual es su postura

A día de hoy solo los diputados de Vox han afirmado abiertamente que votaran en contra de este asalto a la privacidad de todos los ciudadanos europeos.

fightchatcontrol.eu  media
