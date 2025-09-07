edición general
Según la DEA el 0% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Venezuela

“Si de verdad el régimen estadounidense quisiera “detener el tráfico de drogas”, debería trabajar en Estados Unidos, no en la costa de Venezuela, ni tampoco en la de Colombia, ni en México. La DEA estadounidense es la cabeza de todos los cárteles, y las farmacéuticas y bancos estadounidenses están también en esa cima.” Como sabemos, EE.UU. no cumple ni una sola resolución de la ONU, ni tratados ni convenios internacionales, e incluso persigue a las miembros del Tribunal Penal Internacional cuando dictan en su contra. Es en realidad un régimen p

karaskos
Y el petróleo y gas que podría tener Usa, de dónde podría provenir!?
AntiTankie
#4 Sigue llegando de Venezuela, siendo el único cliente en condiciones de tratarlo. El petróleo venezolano es reconocido como una de las mayores y más ricas fuentes de crudo en el mundo. No obstante, en comparación con otros tipos de petróleo, a menudo se considera de calidad inferior debido a su elevado contenido de azufre y metales pesados..

El petróleo crudo se clasifica según su densidad y su contenido de azufre. El petróleo venezolano a menudo se clasifica como "pesado" debido a…   » ver todo el comentario
AntiTankie
#4 Cuando Chavez asumió el poder, la producción era de 3 millones de barriles por día. A principio del 2003, Chávez botó a más de 20.000 trabajadores y profesionales del petróleo porque éstos hicieron una huelga para evitar el control político de la industria petrolera. Chávez ganó, logró que la población en general aceptara el destino que se avecinaba para la industria del petróleo en Venezuela. Tuvo suerte además que el precio subió a más de $100 por barril, en su época recibió más de 840.000…   » ver todo el comentario
jjmf
El titular dice el 0% y el cuerpo del artículo dice otra cosa.
AntiTankie
#6 luego se inventa una narrativa por el medio sin base ninguna, no sé si calificarlo spam o que
ewok
#6 No, dice exactamente lo mismo: el 0% de la coca incautada en EEUU proviene de Venezuela. Ese 5% que ves en el mapa y otro párrafo es que hay un 5% de la droga incautada en el Caribe que es incautada por las autoridades venezolanas cuando intentan pasar por su territorio.
javic
Ese será uno de los problemas. Los neoconservadores se dieron cuenta de que lo contrario de sus acciones vende mejor.
angeloso
0% es un porcentaje.
palestina
Pues si no es la cocaina será la marigüana y si no, las gominolas.
wai
Igual ése es precisamente el problema
AntiTankie
Es una lástima que al principio parezca un texto basado en datos, pero al leer un poco se nota claramente su parcialidad. Realmente decepcionante.
Kikiru
Lo qué significa que los de Venezuela son muy eficiente enviando coca a yankilandia. Les tendrán que explicar a los cárteles de otros países cómo se hace.
Khadgar
#1 Lo que significa que la DEA es woke y no está alineada con el gobierno, toca reestructurar. :roll:
